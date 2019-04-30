Ученые назвали список лучших продуктов для очищения организма от токсинов





Некоторые продукты обладают свойством улучшать перистальтику кишечника и тем самым способствовать выведению токсинов из организма естественным путем. Также жидкость, витамины и другие не менее важные вещества, содержащиеся в еде, оказывают благотворное влияние на весь организм.Ученые представили список продуктов, которые лучше всего справляются с выведением токсинов из организма. В список были включены: одуванчик, зеленые овощи, чеснок, морковь, семена льна, авокадо, петрушка, куркума, лимон, яблоки.Из одуванчика специалисты рекомендовали заваривать чай, который помогает очистить печень и вывести токсины из крови. Зеленые овощи богаты клетчаткой, которые стимулируют перистальтику организма. Чеснок позаботится о обеззараживании пищеварительной системы, так как он является лидером по предотвращению развития инфекций среди других продуктов питания. Морковь содержит много витаминов А, В, С и глутамин. Семена льна помогут нормализовать сахар в крови и улучшат перистальтику. Авокадо снижает уровень холестерина и кровяное давление. Петрушка – просто кладезь полезных микроэлементов, она также обладает мочегонным свойством, что поможет почкам лучше справляться с выведением токсинов. Куркума классически используется для очищения печени. Лимон хорошо ощелачивает организм, а яблоки стимулируют детоксикацию крови.Употребление этих продуктов непременно позитивно скажется на здоровье. Врачи рекомендуют включать 2-3 позиции из этого списка в свой рацион каждый день.