Переехавшая на Кипр звезда «Дома-2» Рита Марсо купила авто за три миллиона рублей
Перебравшаяся на постоянное местожительства на Кипр бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Агибалова (Марсо) приобрела транспортное средство за три миллиона рублей. По информации, телезнаменитость стала владелицей нового BMW X2 sDrive18i белого цвета.
Ни для кого не является секретом, что не так давно Маргарита с мужем приняли довольно серьезное решение – уехать из России. По словам Агибаловой-младшей, они с супругом давно думали над этим вопросом, ведь всегда мечтали жить где-нибудь возле моря.
Известно, что звездное семейство уже даже приобрело собственное жилище на Кипре, где сейчас активно делает ремонт. Отметим, что пока в особняке Риты идут ремонтные работы, чета снимает дом.
Как бы то ни было, но приобретение недвижимости и дорогостоящий ремонт не стали единственными крупными вложениями семейства Маргариты Агибаловой. Выяснилось, что чета обзавелась новым автомобилем, на котором теперь будет передвигаться молодая мама.
Нужно сказать, что некоторых фолловеров шокировала стоимость транспортного средства, приобретенного для Риты. Оказывается, что авто обошлось чете в три миллиона рублей.
Читатели недоумевают, откуда у парочки такие деньги, особенно если учесть тот факт, что сейчас Рите с мужем приходится тратить много средств на обустройство жилища на Кипре.
К слову, Маргарита до сих пор не прокомментировала новость о том, что обзавелась новеньким BMW, а также не объяснила поклонникам, где ее семья берет деньги.
Ни для кого не является секретом, что не так давно Маргарита с мужем приняли довольно серьезное решение – уехать из России. По словам Агибаловой-младшей, они с супругом давно думали над этим вопросом, ведь всегда мечтали жить где-нибудь возле моря.
Известно, что звездное семейство уже даже приобрело собственное жилище на Кипре, где сейчас активно делает ремонт. Отметим, что пока в особняке Риты идут ремонтные работы, чета снимает дом.
Как бы то ни было, но приобретение недвижимости и дорогостоящий ремонт не стали единственными крупными вложениями семейства Маргариты Агибаловой. Выяснилось, что чета обзавелась новым автомобилем, на котором теперь будет передвигаться молодая мама.
Нужно сказать, что некоторых фолловеров шокировала стоимость транспортного средства, приобретенного для Риты. Оказывается, что авто обошлось чете в три миллиона рублей.
Читатели недоумевают, откуда у парочки такие деньги, особенно если учесть тот факт, что сейчас Рите с мужем приходится тратить много средств на обустройство жилища на Кипре.
К слову, Маргарита до сих пор не прокомментировала новость о том, что обзавелась новеньким BMW, а также не объяснила поклонникам, где ее семья берет деньги.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:34