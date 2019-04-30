АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы
EUR 72.20 USD 64.69
Курс валют на 30.04.2019

Переехавшая на Кипр звезда «Дома-2» Рита Марсо купила авто за три миллиона рублей

Перебравшаяся на постоянное местожительства на Кипр бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Агибалова (Марсо) приобрела транспортное средство за три миллиона рублей. По информации, телезнаменитость стала владелицей нового BMW X2 sDrive18i белого цвета.
Переехавшая на Кипр звезда «Дома-2» Рита Марсо купила авто за три миллиона рублей

Ни для кого не является секретом, что не так давно Маргарита с мужем приняли довольно серьезное решение – уехать из России. По словам Агибаловой-младшей, они с супругом давно думали над этим вопросом, ведь всегда мечтали жить где-нибудь возле моря.

Известно, что звездное семейство уже даже приобрело собственное жилище на Кипре, где сейчас активно делает ремонт. Отметим, что пока в особняке Риты идут ремонтные работы, чета снимает дом.

Как бы то ни было, но приобретение недвижимости и дорогостоящий ремонт не стали единственными крупными вложениями семейства Маргариты Агибаловой. Выяснилось, что чета обзавелась новым автомобилем, на котором теперь будет передвигаться молодая мама.

Переехавшая на Кипр звезда «Дома-2» Рита Марсо купила авто за три миллиона рублей

Нужно сказать, что некоторых фолловеров шокировала стоимость транспортного средства, приобретенного для Риты. Оказывается, что авто обошлось чете в три миллиона рублей.

Читатели недоумевают, откуда у парочки такие деньги, особенно если учесть тот факт, что сейчас Рите с мужем приходится тратить много средств на обустройство жилища на Кипре.

К слову, Маргарита до сих пор не прокомментировала новость о том, что обзавелась новеньким BMW, а также не объяснила поклонникам, где ее семья берет деньги.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова заявила, что не
Стас Костюшкин признался в любви
Олег Газманов с супругой в новой
Ученые развенчали наиболее популярные
Переехавшая на Кипр звезда «Дома-2»
Алла Пугачева поздравила Филиппа
Ученые обнаружили связь между инсультом
Анжелика Варум рассказала о бороьбе с
Под Пятигорском горит крупный магазин
Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала
Созданы микророботы для качественной
Виктория Дайнеко опубликовала
Специалисты дали несколько советов по
Разработан новый многофункциональный
Родион Газманов посоветовал дочери Алсу
Ученые выяснили, когда наступит
Друзья Марата Башарова рассказали о его
Исследование: Введение ингибитора EGLN
Эксперты назвали причины популярности
«Не трясись!»: Ксения Собчак ответила
Эрнсту предложили разделить «Голос.
Имущество футболиста Неймару арестовано
Компрессионные носки могут
Ученые: Пожилые женщины хорошо
Блокбастер «Фантастические твари 3»
Ксения Бородина выразила негодование
Ким Кардашьян надела костюм могучего
Windows 10 увеличит свой объём до 32
Переживший инсульт Борис Моисеев
РФ отправила в Китай замену
Просмотреть все новости