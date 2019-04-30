Ученые обнаружили новый маркер для выявления рака яичек на ранней стадии





Ученые рассказали, что рак яичек является распространенным заболеванием у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Специалисты предупреждают, чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов у пациента выздороветь. В ходе исследований специалисты выявили сигнальный материал под названием М371, концентрация которого увеличивается у 90% людей с онкологическим заболеванием. Научная работа показала успешное выявление опухолей меньше 1 сантиметра, происходит это за счет выявления нового маркера в крови. Ученые отмечают, что такие показатели являются настоящим прорывом, поскольку до этого маркерные вещества применялись только приблизительно у 50% больных раком.Научные работники отмечают, что рак яичек в 94% случаев успешно лечится. Но некоторые мужчины не реагируют на лечение и умирают в молодом возрасте, по этой причине очень важным является раннее обнаружение заболевания. Сейчас ученые планируют разработать специальный тест, который позволит выявлять опухоль на ранней стадии.