Ученые обнаружили новый маркер для выявления рака яичек на ранней стадии
Группа ученых обнаружила новый маркер, который позволит выявлять рак яичек на ранней стадии. Специалисты объяснили, что злокачественные клетки выделяют в кровь так называемое сигнальное вещество.
Ученые рассказали, что рак яичек является распространенным заболеванием у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Специалисты предупреждают, чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов у пациента выздороветь. В ходе исследований специалисты выявили сигнальный материал под названием М371, концентрация которого увеличивается у 90% людей с онкологическим заболеванием. Научная работа показала успешное выявление опухолей меньше 1 сантиметра, происходит это за счет выявления нового маркера в крови. Ученые отмечают, что такие показатели являются настоящим прорывом, поскольку до этого маркерные вещества применялись только приблизительно у 50% больных раком.
Научные работники отмечают, что рак яичек в 94% случаев успешно лечится. Но некоторые мужчины не реагируют на лечение и умирают в молодом возрасте, по этой причине очень важным является раннее обнаружение заболевания. Сейчас ученые планируют разработать специальный тест, который позволит выявлять опухоль на ранней стадии.
Ученые рассказали, что рак яичек является распространенным заболеванием у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Специалисты предупреждают, чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов у пациента выздороветь. В ходе исследований специалисты выявили сигнальный материал под названием М371, концентрация которого увеличивается у 90% людей с онкологическим заболеванием. Научная работа показала успешное выявление опухолей меньше 1 сантиметра, происходит это за счет выявления нового маркера в крови. Ученые отмечают, что такие показатели являются настоящим прорывом, поскольку до этого маркерные вещества применялись только приблизительно у 50% больных раком.
Научные работники отмечают, что рак яичек в 94% случаев успешно лечится. Но некоторые мужчины не реагируют на лечение и умирают в молодом возрасте, по этой причине очень важным является раннее обнаружение заболевания. Сейчас ученые планируют разработать специальный тест, который позволит выявлять опухоль на ранней стадии.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:38