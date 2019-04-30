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Ученые обнаружили новый маркер для выявления рака яичек на ранней стадии

Группа ученых обнаружила новый маркер, который позволит выявлять рак яичек на ранней стадии. Специалисты объяснили, что злокачественные клетки выделяют в кровь так называемое сигнальное вещество.

Ученые обнаружили новый маркер для выявления рака яичек на ранней стадии

Ученые рассказали, что рак яичек является распространенным заболеванием у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Специалисты предупреждают, чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов у пациента выздороветь. В ходе исследований специалисты выявили сигнальный материал под названием М371, концентрация которого увеличивается у 90% людей с онкологическим заболеванием. Научная работа показала успешное выявление опухолей меньше 1 сантиметра, происходит это за счет выявления нового маркера в крови. Ученые отмечают, что такие показатели являются настоящим прорывом, поскольку до этого маркерные вещества применялись только приблизительно у 50% больных раком.

Научные работники отмечают, что рак яичек в 94% случаев успешно лечится. Но некоторые мужчины не реагируют на лечение и умирают в молодом возрасте, по этой причине очень важным является раннее обнаружение заболевания. Сейчас ученые планируют разработать специальный тест, который позволит выявлять опухоль на ранней стадии.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:38

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