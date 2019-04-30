Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала правила красивых женщин

«Знаете, дорогие, как говорят французы: «Если некрасива девочка, то в этом виновата природа, если некрасива женщина – в этом виновата она сама»! C этим я абсолютно, тотально согласна!..» - подчеркнула звезда «Дома-2».

Вчера Виктория опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, который привлек внимание буквально всех ее поклонников. Дело в том, что в блоге Боня решила обсудить красоту женщин.По словам Виктории, красивой женщиной можно назвать ту, которая сама так считает и в этом полностью уверена. Боня убеждена, что такие женщины могут не иметь модельных данных, однако они настолько счастливы быть собой, что все вокруг «влюбляются» в их отражение.Также красивой женщиной можно назвать ту, которая умеет правильно себя подавать. Такие женщины, уверена Виктория, не стесняются и «не куклятся в себе», а идут по жизни уверено и спокойно.Самым последним правилом красивой женщины Боня назвала «ухоженность». По мнению экс-участницы «Дома-2», каждая девушка и женщина должны следить за своим внешним видом, заниматься спортом и придерживаться правильного питания.Нужно сказать, что в конце своего поста Виктория поспешила поинтересоваться у поклонников, какую они женщину могут назвать красивой.