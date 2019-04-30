АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы
EUR 72.20 USD 64.69
Курс валют на 30.04.2019

Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала правила красивых женщин

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня озвучила подписчикам правила красивых женщин. По мнению телезнаменитости, внешний вид целиком и полностью зависит от ответственности девушки перед самой собой.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала правила красивых женщин

Вчера Виктория опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, который привлек внимание буквально всех ее поклонников. Дело в том, что в блоге Боня решила обсудить красоту женщин.

«Знаете, дорогие, как говорят французы: «Если некрасива девочка, то в этом виновата природа, если некрасива женщина – в этом виновата она сама»! C этим я абсолютно, тотально согласна!..» - подчеркнула звезда «Дома-2».

По словам Виктории, красивой женщиной можно назвать ту, которая сама так считает и в этом полностью уверена. Боня убеждена, что такие женщины могут не иметь модельных данных, однако они настолько счастливы быть собой, что все вокруг «влюбляются» в их отражение.

Также красивой женщиной можно назвать ту, которая умеет правильно себя подавать. Такие женщины, уверена Виктория, не стесняются и «не куклятся в себе», а идут по жизни уверено и спокойно.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала правила красивых женщин

Самым последним правилом красивой женщины Боня назвала «ухоженность». По мнению экс-участницы «Дома-2», каждая девушка и женщина должны следить за своим внешним видом, заниматься спортом и придерживаться правильного питания.

Нужно сказать, что в конце своего поста Виктория поспешила поинтересоваться у поклонников, какую они женщину могут назвать красивой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова заявила, что не
Стас Костюшкин признался в любви
Олег Газманов с супругой в новой
Ученые развенчали наиболее популярные
Переехавшая на Кипр звезда «Дома-2»
Алла Пугачева поздравила Филиппа
Ученые обнаружили связь между инсультом
Анжелика Варум рассказала о бороьбе с
Под Пятигорском горит крупный магазин
Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала
Созданы микророботы для качественной
Виктория Дайнеко опубликовала
Специалисты дали несколько советов по
Разработан новый многофункциональный
Родион Газманов посоветовал дочери Алсу
Ученые выяснили, когда наступит
Друзья Марата Башарова рассказали о его
Исследование: Введение ингибитора EGLN
Эксперты назвали причины популярности
«Не трясись!»: Ксения Собчак ответила
Эрнсту предложили разделить «Голос.
Имущество футболиста Неймару арестовано
Компрессионные носки могут
Ученые: Пожилые женщины хорошо
Блокбастер «Фантастические твари 3»
Ксения Бородина выразила негодование
Ким Кардашьян надела костюм могучего
Windows 10 увеличит свой объём до 32
Переживший инсульт Борис Моисеев
РФ отправила в Китай замену
Просмотреть все новости