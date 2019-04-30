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Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы
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Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы

Американские специалисты путем исследования выяснили положительное влияние ингибитора EGLN FG-4592 в случае его использования перед применением аблятивной лучевой терапии при раке поджелудочной железы. Подобный метод лечения неоперабельной формы заболевания защищает от желудочно-кишечного кровотечения и улучшает выживаемость.
Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы

Специалисты онкологического центра им. Андерсона при содействии доктора медицинских наук Каллена Танигучи, являющегося доцентом радиационной онкологии Техасского университета, провели опыты на мышах с раком поджелудочной железы. Животным перед облучением вводили ингибитор. Он не вызывал опухолевой гипоксии, являющейся признаком поврежденных клеток, способствующих прогрессированию недуга и метастазированию. Грызуны, получавшие лучевую терапию с EGLN, показывали высокий уровень выживаемости – в среднем 43 дня, и у них не наблюдалось кровотечения в желудочно-кишечном тракте. Подопытные, проходившие лечение без защиты посредством FG-4592, жили до 36 дней и страдали от побочных эффектов.

Авторы научной работы, представленной в журнале Американской ассоциации исследований рака, считают, что предложенная ими методика поможет бороться с неоперабельным раком поджелудочной железы. Специалисты намерены продолжить эксперименты на грызунах, чтобы тщательнее изучить эти результаты, после чего планируют приступить к клиническим испытаниям.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:28

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