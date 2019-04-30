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«Не трясись!»: Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Славы

Эпатажная тележурналистка Ксения Собчак ответила на обвинения известной российской исполнительницы Славы. Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» посоветовала певице «не трястись».

«Не трясись!»: Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Славы

Не так давно в социальных сетях разгорелась настоящая война, а все из-за недавнего интервью Собчак с новоиспеченной артисткой Ольгой Бузовой. Многие встали на защиту восходящей певице, которую Ксения вовсю пыталась унизить за то, что она выступает в маленьких городах, отдаленных от центра столицы.

Отметим, что не только поклонники Бузовой поспешили заступиться за свою любимицу, но и ее коллеги. К примеру, певица Слава опубликовала у себя на странице в Instagram минутный видеоролик, в котором обратилась к Собчак, а также заявила, что целиком и полностью поддерживает поющую телеведущую.

Нужно сказать, что Славе не пришлось долго ждать с ответом. Буквально на следующий день Собчак опубликовала в свой Telegram-канале длинный пост, в котором обратилась к певице.

«Дорогая Слава! Не трясись..» - написала Ксения в свежем блоге.


«Не трясись!»: Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Славы

Бывший кандидат на пост президента РФ попросила Славу постараться понять смысл сказанных ею слов. Также Собчак решила объяснить певице, что именно она спрашивала у Бузовой.

«Мой вопрос был о том, что звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня..» - отметила Ксения.

Следует сказать, что Собчак продолжила настаивать на том, что лучше и куда «круче» выступать редко, однако выручать из своих концертов большие деньги, чем часто и практически бесплатно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:23

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