АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы
EUR 72.20 USD 64.69
Курс валют на 30.04.2019

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото. Подписчики исполнительницы высоко оценили ее новую публикацию.
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На данный момент Виктория Дайнеко находится на отдыхе в Нью-Йорке. Исполнительница не забывает про своих преданных поклонников и регулярно публикует фотографии в социальных сетях. Несколько часов назад певица показала в Instagram снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной. Знаменитость стоит повернувшись спиной к камере, она распустила волосы и смотрит в большое окно. В комментарии Виктория Дайнеко написала, что охватывает будущее.
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

Подписчики певицы по-разному отнеслись к откровенной публикации. Одни оставили множество восхищенных комментариев. Другие поинтересовались, кто сделал этот кадр. Были и те, кто отметил, что таким фотографиям не место в Интернете. Всего за несколько часов публикация Виктории Дайнеко набрала большое количество отметок "Мне нравится".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова заявила, что не
Стас Костюшкин признался в любви
Олег Газманов с супругой в новой
Ученые развенчали наиболее популярные
Переехавшая на Кипр звезда «Дома-2»
Алла Пугачева поздравила Филиппа
Ученые обнаружили связь между инсультом
Анжелика Варум рассказала о бороьбе с
Под Пятигорском горит крупный магазин
Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала
Созданы микророботы для качественной
Виктория Дайнеко опубликовала
Специалисты дали несколько советов по
Разработан новый многофункциональный
Родион Газманов посоветовал дочери Алсу
Ученые выяснили, когда наступит
Друзья Марата Башарова рассказали о его
Исследование: Введение ингибитора EGLN
Эксперты назвали причины популярности
«Не трясись!»: Ксения Собчак ответила
Эрнсту предложили разделить «Голос.
Имущество футболиста Неймару арестовано
Компрессионные носки могут
Ученые: Пожилые женщины хорошо
Блокбастер «Фантастические твари 3»
Ксения Бородина выразила негодование
Ким Кардашьян надела костюм могучего
Windows 10 увеличит свой объём до 32
Переживший инсульт Борис Моисеев
РФ отправила в Китай замену
Просмотреть все новости