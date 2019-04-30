Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На данный момент Виктория Дайнеко находится на отдыхе в Нью-Йорке. Исполнительница не забывает про своих преданных поклонников и регулярно публикует фотографии в социальных сетях. Несколько часов назад певица показала в Instagram снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной. Знаменитость стоит повернувшись спиной к камере, она распустила волосы и смотрит в большое окно. В комментарии Виктория Дайнеко написала, что охватывает будущее.Подписчики певицы по-разному отнеслись к откровенной публикации. Одни оставили множество восхищенных комментариев. Другие поинтересовались, кто сделал этот кадр. Были и те, кто отметил, что таким фотографиям не место в Интернете. Всего за несколько часов публикация Виктории Дайнеко набрала большое количество отметок "Мне нравится".