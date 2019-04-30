Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото. Подписчики исполнительницы высоко оценили ее новую публикацию.
На данный момент Виктория Дайнеко находится на отдыхе в Нью-Йорке. Исполнительница не забывает про своих преданных поклонников и регулярно публикует фотографии в социальных сетях. Несколько часов назад певица показала в Instagram снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной. Знаменитость стоит повернувшись спиной к камере, она распустила волосы и смотрит в большое окно. В комментарии Виктория Дайнеко написала, что охватывает будущее.
Подписчики певицы по-разному отнеслись к откровенной публикации. Одни оставили множество восхищенных комментариев. Другие поинтересовались, кто сделал этот кадр. Были и те, кто отметил, что таким фотографиям не место в Интернете. Всего за несколько часов публикация Виктории Дайнеко набрала большое количество отметок "Мне нравится".
На данный момент Виктория Дайнеко находится на отдыхе в Нью-Йорке. Исполнительница не забывает про своих преданных поклонников и регулярно публикует фотографии в социальных сетях. Несколько часов назад певица показала в Instagram снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной. Знаменитость стоит повернувшись спиной к камере, она распустила волосы и смотрит в большое окно. В комментарии Виктория Дайнеко написала, что охватывает будущее.
Подписчики певицы по-разному отнеслись к откровенной публикации. Одни оставили множество восхищенных комментариев. Другие поинтересовались, кто сделал этот кадр. Были и те, кто отметил, что таким фотографиям не место в Интернете. Всего за несколько часов публикация Виктории Дайнеко набрала большое количество отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00