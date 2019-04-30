Ученые: Пожилые женщины хорошо воспринимают носимые и «умные» датчики активности дома





В исследовании приняли участие 10 женщин в возрасте 65 лет. Ученые поставили перед собой цель охарактеризовать восприятие новых технологий носимых и «умных» домов для пожилых женщин. Носимые мониторы активности для потребителей включают фитнес-трекеры, такие как Fitbit и Yamax CW700, а также «умные» часы с датчиками ускорения. Технологии смарт-дома включают датчики, установленные в жилых помещениях, которые позволяют осуществлять пассивный мониторинг состояния здоровья. Домашние датчики включают средства для контроля давления кровати и кресла, а также активности, датчики дверей, окон и обнаружения утечек. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что более активные пожилые взрослые женщины предпочитают носимые датчики для себя, а «умные» домашние датчики для своих родителей. Данное понимание очень важно для адаптации технологических исследований для изучения независимого старения.«Учитывая большее число женщин, которые доживут до старости, и их специфические возрастные риски, такие как высокий риск переломов из-за низкой костной массы, необходимо определить подходы, которые помогут женщинам стареть независимо друг от друга», - подчеркнул доктор Ридер.Исследование показало, что в целом носимые датчики воспринимались как более полезные, чем датчики «умного» дома, потому что большинство участников имели высокий уровень активности вне дома. Кроме того, обе технологии были приемлемы для сбора данных о личной активности, и у респондентов было мало опасений по поводу обмена данными. Технологическое восприятие удалось оценить в ходе более масштабного пилотного исследования, проведенного доктором Янковски для оценки технологических измерений различных видов активности.