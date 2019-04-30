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Эксперты назвали причины популярности Datsun Cross

Datsun Cross вышел на рынок весной 2018 и с того момента стал бестселлером в Индонезии. Эксперты проанализировали причины успеха. За первый квартал 2019 интерес к модели только возрос.
Эксперты назвали причины популярности Datsun Cross

Марка Datsun принадлежит концерну Nissan. Весной 2018 года на рынок вышел Datsun Cross – бюджетный компактвэн. За прошлый год было реализовано более 80 тысяч этих машин. В 2019-м спрос на модель только возрос. Сообщается, что даже образовалась очередь за автомобилем на несколько месяцев вперед.

В странах АСЕАН хорошо развивается сегмент трехрядных SUV, но полноценный кроссовер стоит дорого, а для завоевания этого рынка нужна бюджетная модель. Потому было принято решение добавить образу компактвэна Go+ особенности внедорожника. Дизайнеры добавили к нему защитный пластиковый обвес с расширителями колесных арок, рейлинги, большие колеса и увеличили клиренс до 205 мм.

Длинна машины составляет всего 3 995 мм. Привлекательности модели добавляет тот факт, что в Индонезии именно такие автомобили получают налоговые льготы. Под капотом установлен двигатель объемом 1,2 л и мощностью 68 л. с. в паре с механической коробкой передач, и 78 л. с. с вариаторной трансмиссией.

За базовую комплектацию Datsun Cross в Индонезии необходимо отдать 161,49 млн рупий, что приблизительно равно 740 000 рублей.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:25

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