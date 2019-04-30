Родион Газманов посоветовал дочери Алсу не обращать внимания на завистников

Родион Газманов рассказал, что когда он только начинал выступать на сцене, то неоднократно сталкивался с нелестными отзывами со стороны зрителей. Сын Олега Газманова уверен, что это было связано с фамилией знаменитого отца. Певец особо отметил, что сейчас он не обращает внимания на критику и посоветовал делать тоже самое 10-летней Микелле Абрамовой. Родион Газманов добавил, что недоброжелатели всегда уходят, а фанаты остаются.Также сын Олега Газманова считает, что совершенно неправильно критиковать 10-летнюю девочку. При этом музыкант добавил, что в шоу «Голос. Дети» были талантливые участники, которым победа была намного нужнее, чем Микелле Абрамовой. Сам артист отмечает, что его отношение к финалу конкурса довольно неоднозначное.