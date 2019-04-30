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Родион Газманов посоветовал дочери Алсу не обращать внимания на завистников

Несколько дней в Сети не утихают споры о том, достойна ли дочка певицы Алсу Микелла Абрамова победы в шоу «Голос. Дети». В связи со сложившейся ситуацией сын Олега Газманова Родион решил посоветовать девочке не обращать внимания на завистников.

Родион Газманов посоветовал дочери Алсу не обращать внимания на завистников

Родион Газманов рассказал, что когда он только начинал выступать на сцене, то неоднократно сталкивался с нелестными отзывами со стороны зрителей. Сын Олега Газманова уверен, что это было связано с фамилией знаменитого отца. Певец особо отметил, что сейчас он не обращает внимания на критику и посоветовал делать тоже самое 10-летней Микелле Абрамовой. Родион Газманов добавил, что недоброжелатели всегда уходят, а фанаты остаются.

Родион Газманов посоветовал дочери Алсу не обращать внимания на завистников

Также сын Олега Газманова считает, что совершенно неправильно критиковать 10-летнюю девочку. При этом музыкант добавил, что в шоу «Голос. Дети» были талантливые участники, которым победа была намного нужнее, чем Микелле Абрамовой. Сам артист отмечает, что его отношение к финалу конкурса довольно неоднозначное.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:46

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