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Блокбастер «Фантастические твари 3» выйдет в прокат 12 ноября 2021 года

Блокбастер «Фантастические твари и где они обитают 3» выйдет в прокат 12 ноября 2021 года. Информация об этом появилась от представителей киноконцерна Warner Bros. Entertainment, Inc.
Блокбастер «Фантастические твари 3» выйдет в прокат 12 ноября 2021 года

Как отметили в компании, назначенная дата выпуска позволит кинематографистам получить достаточно времени для оттачивания своего мастерства, в результаты чего фанаты блокбастера «Фантастические твари 3» получат действительно качественный продукт, который доставит им истинное удовольствие в процессе просмотра. К съемкам фильма Дэвид Йейтс планирует приступить весной 2020 года. Картина станет третьей из пяти запланированных. Фильм является своеобразным приквелом киноистории о Гарри Поттере, события в нем разворачиваются за 65 лет до начала основной саги.

Главная роль в картине досталась обладателю «Оскара» Эдди Редмэйну. Первый фильм франшизы оказался очень популярным и получил от кинокритиков немало положительных отзывов. Лента заработала в мировом прокате более 814 миллионов долларов. Продолжение под названием «Преступления Грин-де-Вальда» оказалось не настолько популярным. Фильм получил немало критики и заработал значительно меньше. Режиссером обоих проектов выступил Дэвид Йейтс, который также займется съемками триквела.



 
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Культура
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 09:55

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