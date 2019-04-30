Блокбастер «Фантастические твари 3» выйдет в прокат 12 ноября 2021 года





Как отметили в компании, назначенная дата выпуска позволит кинематографистам получить достаточно времени для оттачивания своего мастерства, в результаты чего фанаты блокбастера «Фантастические твари 3» получат действительно качественный продукт, который доставит им истинное удовольствие в процессе просмотра. К съемкам фильма Дэвид Йейтс планирует приступить весной 2020 года. Картина станет третьей из пяти запланированных. Фильм является своеобразным приквелом киноистории о Гарри Поттере, события в нем разворачиваются за 65 лет до начала основной саги.Главная роль в картине досталась обладателю «Оскара» Эдди Редмэйну. Первый фильм франшизы оказался очень популярным и получил от кинокритиков немало положительных отзывов. Лента заработала в мировом прокате более 814 миллионов долларов. Продолжение под названием «Преступления Грин-де-Вальда» оказалось не настолько популярным. Фильм получил немало критики и заработал значительно меньше. Режиссером обоих проектов выступил Дэвид Йейтс, который также займется съемками триквела.