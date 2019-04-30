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Друзья Марата Башарова рассказали о его второй свадьбе с избитой женой

Недавно Марат Башаров развелся с третьей супругой Елизаветой Шевырковой. Однако друзья рассказали о возможной второй свадьбе актера и телеведущего с избитой женой.

Друзья Марата Башарова рассказали о его второй свадьбе с избитой женой

После развода знаменитый актер Марат Башаров проводит довольно много времени с экс-супругой Елизаветой Шевырковой и их 2-летним сыном Марселем. Не так давно в беседе с журналистами друзья пары рассказали, что телеведущий и его возлюбленная просто выясняли отношения и на данный момент у них все наладилось. На вопрос, не планируют ли знаменитости вторую свадьбу, их близкие друзья не ответили отрицательно. Они просто предположили, что смогут уговорить Марата Башарова на такой поступок, и он обязательно отметит это событие.

Друзья Марата Башарова рассказали о его второй свадьбе с избитой женой

Однако данную информацию не подтвердила экс-супруга актера Елизавета Шевыркова, назвав ее бессмысленной. Также бывшая возлюбленная Марата Башарова намекнула журналистам, что не наступит снова на те же грабли.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:32

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