Друзья Марата Башарова рассказали о его второй свадьбе с избитой женой
Недавно Марат Башаров развелся с третьей супругой Елизаветой Шевырковой. Однако друзья рассказали о возможной второй свадьбе актера и телеведущего с избитой женой.
После развода знаменитый актер Марат Башаров проводит довольно много времени с экс-супругой Елизаветой Шевырковой и их 2-летним сыном Марселем. Не так давно в беседе с журналистами друзья пары рассказали, что телеведущий и его возлюбленная просто выясняли отношения и на данный момент у них все наладилось. На вопрос, не планируют ли знаменитости вторую свадьбу, их близкие друзья не ответили отрицательно. Они просто предположили, что смогут уговорить Марата Башарова на такой поступок, и он обязательно отметит это событие.
Однако данную информацию не подтвердила экс-супруга актера Елизавета Шевыркова, назвав ее бессмысленной. Также бывшая возлюбленная Марата Башарова намекнула журналистам, что не наступит снова на те же грабли.
После развода знаменитый актер Марат Башаров проводит довольно много времени с экс-супругой Елизаветой Шевырковой и их 2-летним сыном Марселем. Не так давно в беседе с журналистами друзья пары рассказали, что телеведущий и его возлюбленная просто выясняли отношения и на данный момент у них все наладилось. На вопрос, не планируют ли знаменитости вторую свадьбу, их близкие друзья не ответили отрицательно. Они просто предположили, что смогут уговорить Марата Башарова на такой поступок, и он обязательно отметит это событие.
Однако данную информацию не подтвердила экс-супруга актера Елизавета Шевыркова, назвав ее бессмысленной. Также бывшая возлюбленная Марата Башарова намекнула журналистам, что не наступит снова на те же грабли.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:32