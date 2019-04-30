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Эрнсту предложили разделить «Голос. Дети» на шоу для наследников звезд и из «народа»

Победа дочери Алсу в последнем выпуске «Голоса. Дети» вызвала волну негатива в Сети. Во избежание подобного в будущем специалисты предложили Константину Эрнсту разделить проект на два шоу - с участием вокалистов из «народа» и для юных артистов из состоятельных семей или наследников представителей шоу-бизнеса.
Эрнсту предложили разделить «Голос. Дети» на шоу для наследников звезд и из «народа»

По мнению Вадима Манукяна, эксперта Совета Госдумы по развитию информационного общества, нынешний формат конкурса очень травмирует детскую психику. Специалист поставил в пример проект «Голос 60+», предусматривающий соревнование исключительно пожилых людей. Данное шоу, судя по высоким рейтингам, понравилось телезрителям.

Депутат уверен, скандалов вокруг итогов детских вокальных баталий можно избежать путем разделения программы на два разных шоу. Руководству Первого канала необходимо предоставить возможность юным талантам из обычных семей встречаться в конкурсе с такими же сверстниками, а наследникам звезд состязаться в своей лиге. Для «Голоса. Дети. Деньги» Манукян предлагает новые правила, разрешающие знаменитостям для поддержки своих чад подключать собственные фан-клубы.
Эрнсту предложили разделить «Голос. Дети» на шоу для наследников звезд и из «народа»

Эрнсту необходимо серьезно подумать над изменением формата шоу для молодых артистов. При повторении скандалов таких, как с дочерью Алсу, Первый канал, считает эксперт, может потерять свои рейтинги.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:18

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