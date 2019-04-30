РФ отправила в Китай замену поврежденных ракет для С-400





По словам собеседника, в Китай доставят десятки новых зарядов для системы С-400. Снаряды были отправлены еще в начале апреля. Доставка проходит морским транспортом. Ракеты прибудут в КНР вместо поврежденных во время шторма зарядов, произошедшего в проливе Ла-Манш. Тогда суда вынуждено вернулись в порт отправления. В операции были задействованы три корабля. Зенитные ракеты, которые получили повреждения во время транспортировки, позже были утилизированы, после чего российская сторона приступила к изготовлению новых боеприпасов.К слову, Китай оказался первым иностранным заказчиком С-400 «Триумф». Контракт предусматривает поставку двух полковых комплектов. Первый удалось доставить заказчику весной прошлого года, после чего его успешно испытали китайские специалисты. Отправка второго полка запланирована на июнь 2019 года.Информацию источника об отправке замены поврежденных ракет в Рособоронэкспорте комментировать отказались.