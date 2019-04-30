Переживший инсульт Борис Моисеев записал песню с Алишером

У известного российского исполнителя Бориса Моисеева несколько лет назад случился инсульт, который очень ухудшил здоровье артиста. После этого он прекратил выступать на публике. Однако недавно он все же записал композицию «Роттердам» совместно с известным казахским исполнителем Алишером. Премьера песни состоится 1 мая.Алишер рассказал, что он с трудом уговорил Бориса Моисеева на совместную запись. Однако, не смотря ни на что, Моисеев отлично справился со своей ролью и предоставил возможность сделать запись его слов в песне. Алишер доволен созданной песней и говорит, что Борис Моисеев звучит, как всегда, игриво, весело и жизнерадостно.Недавно Моисеев был на юбилее у Аллы Пугачевой. При этом посетители отметили, что артист чувствовал себя неважно, да и выглядел так же. Он даже не смог самостоятельно вручить цветы Примадонне. За него это сделал охранник. После праздничного концерта он отправился в Майями, где проходит реабилитацию. Когда известный исполнитель вернется на родину неизвестно. Фанаты сильно переживают за любимого исполнителя и желают ему скорейшего выздоровления, поскольку хотят снова услышать хиты в его исполнении.