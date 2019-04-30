АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы
EUR 72.20 USD 64.69
Курс валют на 30.04.2019

Переживший инсульт Борис Моисеев записал песню с Алишером

Борис Моисеев недавно записал совместно с казахским певцом Алишером новую композицию «Роттердам». Это первая песня в исполнении шоумена после пережитого инсульта.
Переживший инсульт Борис Моисеев записал песню с Алишером

У известного российского исполнителя Бориса Моисеева несколько лет назад случился инсульт, который очень ухудшил здоровье артиста. После этого он прекратил выступать на публике. Однако недавно он все же записал композицию «Роттердам» совместно с известным казахским исполнителем Алишером. Премьера песни состоится 1 мая.

Алишер рассказал, что он с трудом уговорил Бориса Моисеева на совместную запись. Однако, не смотря ни на что, Моисеев отлично справился со своей ролью и предоставил возможность сделать запись его слов в песне. Алишер доволен созданной песней и говорит, что Борис Моисеев звучит, как всегда, игриво, весело и жизнерадостно.

Недавно Моисеев был на юбилее у Аллы Пугачевой. При этом посетители отметили, что артист чувствовал себя неважно, да и выглядел так же. Он даже не смог самостоятельно вручить цветы Примадонне. За него это сделал охранник. После праздничного концерта он отправился в Майями, где проходит реабилитацию. Когда известный исполнитель вернется на родину неизвестно. Фанаты сильно переживают за любимого исполнителя и желают ему скорейшего выздоровления, поскольку хотят снова услышать хиты в его исполнении.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Друзья Марата Башарова рассказали о его
Исследование: Введение ингибитора EGLN
Эксперты назвали причины популярности
«Не трясись!»: Ксения Собчак ответила
Эрнсту предложили разделить «Голос.
Имущество футболиста Неймару арестовано
Компрессионные носки могут
Ученые: Пожилые женщины хорошо
Блокбастер «Фантастические твари 3»
Ксения Бородина выразила негодование
Ким Кардашьян надела костюм могучего
Windows 10 увеличит свой объём до 32
Переживший инсульт Борис Моисеев
РФ отправила в Китай замену
Ольга Бузова продолжает подогревать
Один человек погиб после наезда
Зевота сигнализирует о серьёзных
Модель BMW M3 обошла Tesla Model 3 по
Предложен новый метод лечения рака
Ученые разработали анализ крови с
Филипп Киркоров в день 52-летия
Друзья Андрея Губина рассказали, почему
Соцсеть Facebook впервые открыла ученым
Медики назвали пять признаков проблем
Денис Мантуров раскрыл особенности
Алексей Воробьев назвал своим самым
Подхватившая серьезный вирус Мария
При пожаре в Омске погибли мужчина и
Учёные при помощи РНК-булавки повысили
В Сети появился ролик испытаний
Просмотреть все новости