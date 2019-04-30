Филипп Киркоров в день 52-летия презентовал новый хит «Стеснение пропало»

Филипп Бедросович начал принимать поздравления от многочисленных поклонников, коллег и друзей еще в полночь. В личном блоге в Instagram исполнитель сингла «Цвет настроения синий» написал: «С Днем рождения меня!» Он отметил, что, как и последние 32 года, праздник встречает «на рабочем месте, на сцене». Звезда признался: отметить праздник ему удастся 1 мая вместе со своими родными и друзьями в Объединенных Арабских Эмиратах.Поп-король презентует почитателям своего творчества в Дубаи новую «эксклюзивную» концертную программу, а сегодня россияне в эфире «Русского Радио» смогут услышать премьеру Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».Подписчики оценили публикацию кумира, оставляя многочисленные поздравления и комплименты в адрес бывшего мужа Примадонны: «С Днем рождения, любимый артист!!!», «Поздравляем!! Бесконечного счастья, здоровья, аншлагов, хитов, вдохновения! Пусть все ваши мечты сбудутся!!!»