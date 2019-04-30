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Медики назвали пять признаков проблем работы кишечника

Медики решили рассказать о проблемах в работе кишечника, назвав пять ключевых признаков сбоя. При наличии одного из них длительное время эксперты рекомендуют проконсультироваться с врачом.
Медики назвали пять признаков проблем работы кишечника

Боль является самым распространенным признаком неправильной работы кишечника, которая должна послужить поводом для посещения врача. Болевые ощущения в нижней части живота указывают на проблемы с тонким кишечником, а приступообразные и отдающие в левый или правый бок - с толстым кишечником. Все это может свидетельствовать о дисбактериозе, который со временем может повлечь другие проблемы в работе ЖКТ.

Вторым признаком является метеоризм, при котором появляется вздутие живота, колики и обильное выделение газов. При единичных случаях паниковать не стоит, но если дискомфорт мешает нормальной жизни, следует незамедлительно отправляться в больницу.
Запоры также указывают на проблемы в работе кишечника. Специалисты называют нормой посещение туалета человеком не реже трех раз в неделю, а при изменении консистенции и цвета каловых масс следует обратиться к врачу. Наличие в испражнениях крови также сигнализирует о проблемах в работе кишечника, в частности, это может указывать на геморрой, трещины в прямой кишке или полипы, болезнь Крона или коллоректальный рак.

Последним признаком является диарея, а незамедлительным решением об обращении в больницу становится рвота, спазмы и повышение температуры тела.



 
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Наука
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 08:23

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