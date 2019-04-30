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Подхватившая серьезный вирус Мария Кожевникова отказалась от госпитализации из-за сына

Мария Кожевникова, сыгравшая в кино немало интересных ролей, считает главным для себя быть хорошей матерью для своих детей. Актриса, подхватив серьезный вирус, отказалась от госпитализации из-за младшего сына. Супругу знаменитости пришлось самому заботиться о заболевшей жене.
Подхватившая серьезный вирус Мария Кожевникова отказалась от госпитализации из-за сына

Кожевникова рассказала, как плохо себя чувствовала в тот момент: ее «очень скрутило», из-за сильной боли она не могла повернуть шею. Однако звезда не хотела отправляться в больницу, так как ее младший наследник еще слишком зависим от нее. Выздороветь актрисе помогла семья. Муж Евгений Васильев поил возлюбленную чаем из ложечки, а улыбки сыновей буквально подняли ее на ноги.

Знаменитость часто спрашивают, почему она редко появляется на светских мероприятиях. Многодетная мать объяснила, что ее младший ребенок начал ежедневно произносить новые слова, поэтому ей очень не хочется пропустить этот интереснейший период в его жизни.
Подхватившая серьезный вирус Мария Кожевникова отказалась от госпитализации из-за сына

Актриса заботится не только о своих детях, но и помогает чужим. Кожевникова давно занимается благотворительностью и считает, что государство должно бросить все силы на лечение тяжелобольных малышей, свернув некоторые второстепенные проекты.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:32

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