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При пожаре в Омске погибли мужчина и женщина

В Омске рано утром сегодня, 30 апреля, в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Омской области Ларисы Болдиновой.
При пожаре в Омске погибли мужчина и женщина

Согласно информации, пожар зафиксирован в одной из квартир многоэтажного дома по улице Светлая в Омске. 20 жильцов были эвакуированы, два человека погибли.

Назначено проведение проверки для установления деталей инцидента. Предположительной причиной появления огня названо курение в кровати, так как именно на ней возник очаг возгорания.



 
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Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 07:23

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