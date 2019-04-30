При пожаре в Омске погибли мужчина и женщина





Согласно информации, пожар зафиксирован в одной из квартир многоэтажного дома по улице Светлая в Омске. 20 жильцов были эвакуированы, два человека погибли.Назначено проведение проверки для установления деталей инцидента. Предположительной причиной появления огня названо курение в кровати, так как именно на ней возник очаг возгорания.