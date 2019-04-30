Учёные при помощи РНК-булавки повысили точность CRISPR в 50 раз





Учёные отмечают, без необходимого уровня точности использование инструмента CRISPR малоэффективно. Специалисты из Университета Дьюка сумели модифицировать существующую структуру гидовых РНК (гРНК), способных помочь в поиске последовательности ДНК, которые разрезает блок Cas. Научные работники рассказали, как им удалось повысить точность CRISPR в 50 раз. Для этого они снабдили один из краёв гРНК своеобразным запирающим механизмом, благодаря чему только целевая ДНК отзывалась на действия инструмента генетиков. Существенно улучшив и упростив процесс опознавания нужных фрагментов, специалисты получили R-петлю - молекулярный гибрид, запускающий процесс разрезания цепочки в необходимом участке.Учёные объяснили, им удалось создать дополнительную отметку в виде РНК-булавки, определяющую необходимую структуру во время генетического изменения. Данная метка работает, как препятствие, не позволяющее отсекать фрагменты в неизвестных точках и служит маркером, указывая правильные координаты для среза. Помимо этого исследователи сумели выяснить, ножницы Cas можно при помощи РНК-булавки регулировать, меняя структуру. Смена параметров позволяет либо сделать надрез менее глубоким, но точным, либо же он смещается от первоначального параметра, но становится более глубоким.