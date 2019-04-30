Учёные при помощи РНК-булавки повысили точность CRISPR в 50 раз
Учёные рассказали, что им удалось при помощи РНК-булавки повысить точность CRISPR в 50 раз. Ранее инструмент генного редактирования критиковали за ошибки в процессе выполнения поставленной задачи.
Учёные отмечают, без необходимого уровня точности использование инструмента CRISPR малоэффективно. Специалисты из Университета Дьюка сумели модифицировать существующую структуру гидовых РНК (гРНК), способных помочь в поиске последовательности ДНК, которые разрезает блок Cas. Научные работники рассказали, как им удалось повысить точность CRISPR в 50 раз. Для этого они снабдили один из краёв гРНК своеобразным запирающим механизмом, благодаря чему только целевая ДНК отзывалась на действия инструмента генетиков. Существенно улучшив и упростив процесс опознавания нужных фрагментов, специалисты получили R-петлю - молекулярный гибрид, запускающий процесс разрезания цепочки в необходимом участке.
Учёные объяснили, им удалось создать дополнительную отметку в виде РНК-булавки, определяющую необходимую структуру во время генетического изменения. Данная метка работает, как препятствие, не позволяющее отсекать фрагменты в неизвестных точках и служит маркером, указывая правильные координаты для среза. Помимо этого исследователи сумели выяснить, ножницы Cas можно при помощи РНК-булавки регулировать, меняя структуру. Смена параметров позволяет либо сделать надрез менее глубоким, но точным, либо же он смещается от первоначального параметра, но становится более глубоким.
Учёные отмечают, без необходимого уровня точности использование инструмента CRISPR малоэффективно. Специалисты из Университета Дьюка сумели модифицировать существующую структуру гидовых РНК (гРНК), способных помочь в поиске последовательности ДНК, которые разрезает блок Cas. Научные работники рассказали, как им удалось повысить точность CRISPR в 50 раз. Для этого они снабдили один из краёв гРНК своеобразным запирающим механизмом, благодаря чему только целевая ДНК отзывалась на действия инструмента генетиков. Существенно улучшив и упростив процесс опознавания нужных фрагментов, специалисты получили R-петлю - молекулярный гибрид, запускающий процесс разрезания цепочки в необходимом участке.
Учёные объяснили, им удалось создать дополнительную отметку в виде РНК-булавки, определяющую необходимую структуру во время генетического изменения. Данная метка работает, как препятствие, не позволяющее отсекать фрагменты в неизвестных точках и служит маркером, указывая правильные координаты для среза. Помимо этого исследователи сумели выяснить, ножницы Cas можно при помощи РНК-булавки регулировать, меняя структуру. Смена параметров позволяет либо сделать надрез менее глубоким, но точным, либо же он смещается от первоначального параметра, но становится более глубоким.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:14