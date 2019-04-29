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Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro поступят в продажу 3 мая

Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro, являющиеся прямым конкурентом гарнитуры AirPods от Apple, поступят в продажу 3 мая. В данном случае речь идёт о возможности сделать предзаказ.
Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro поступят в продажу 3 мая

Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro в первую очередь подойдут тем, кто занимается активным отдыхом и любит спорт. Они имеют эргономическую форму и крепятся за ухом, что исключает их случайное падение. Кроме того, динамики имеют резиновые вкладыши, также способствующие удержанию изделия в ухе. Ещё одним преимуществом по сравнению с "яблочной" продукцией является увеличенный режим автономной работы. В отличие от наушников от Apple, работающих без подзарядки 5 часов, их прямой конкурент сможет функционировать на одном заряде до 9 часов, а при наличии футляра этот срок увеличивается до 24 часов. Кроме того, новинка является единственной в своём роде, поскольку зарядка аккумуляторов происходит без соединения вкладышей с футляром.

Выделяются Beats Powerbeats Pro также наличием чипа H1. Благодаря нему беспроводные наушники поддерживают голосового помощника Apple Siri. Имеются на корпусе гарнитуры и физические кнопки, помогающие управлять устройством. Всего планируют выпустить 4 цветовые гаммы - в цвете слоновой кости, чёрную, тёмно-оливковую и тёмно-синюю. Запуск предзаказов запланирован на 3 мая, а официальные продажи начнутся 10 числа, но пока купить новинку можно в США и Канаде. Когда устройство появится за пределами Северной Америки не сообщается.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:02

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