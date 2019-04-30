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В Сети появился ролик испытаний обновленного хэтчбека Opel Corsa

В настоящий момент завершается процесс тестирования нового хэтчбека Opel Corsa. В Сети появилось видео испытаний машины, премьера которой состоится в мае.
В Сети появился ролик испытаний обновленного хэтчбека Opel Corsa

Автомобиль работает на новой платформе CMP. Она проще и вариативнее в области оснащения различными моторами. Например, база дает возможность устанавливать полностью электрические силовые установки с тяговыми аккумуляторами. Под капотом Opel Corsa будут находиться привычные двигатели трехцилиндровые из серии PureTech на бензине и дизеле на 1,2 литра.

Топ-версии хэтча получат светодиодные матричные фары головного света, которые автолюбители могли уже увидеть на Astra 2015 и флагманах Insignia. Приобрести модель Corsa можно будет уже летом этого года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:13

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