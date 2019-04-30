В Сети появился ролик испытаний обновленного хэтчбека Opel Corsa





Автомобиль работает на новой платформе CMP. Она проще и вариативнее в области оснащения различными моторами. Например, база дает возможность устанавливать полностью электрические силовые установки с тяговыми аккумуляторами. Под капотом Opel Corsa будут находиться привычные двигатели трехцилиндровые из серии PureTech на бензине и дизеле на 1,2 литра.Топ-версии хэтча получат светодиодные матричные фары головного света, которые автолюбители могли уже увидеть на Astra 2015 и флагманах Insignia. Приобрести модель Corsa можно будет уже летом этого года.