В Тульской области злоумышленник зарезал кассира продуктового магазина
В городе Узловая (Тульская обл.) 29 апреля в дневное время суток произошло нападение на продавца продуктового магазина. Злоумышленник нанёс женщине ножевые ранения и скрылся с места преступления.
По данным регионального СК, по факту ЧП было возбуждено уголовное производство. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов для установления подробностей инцидента. Пострадавшая кассир была доставлена в медучреждения для оказания помощи, медики боролись за её жизнь, но женщина получила тяжёлые повреждения, вследствие чего в больнице скончалась.
Местные СМИ сообщают, в результате объявленного плана «Перехват» преступник задержан, его личность правоохранителями не разглашается.
По данным регионального СК, по факту ЧП было возбуждено уголовное производство. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов для установления подробностей инцидента. Пострадавшая кассир была доставлена в медучреждения для оказания помощи, медики боролись за её жизнь, но женщина получила тяжёлые повреждения, вследствие чего в больнице скончалась.
Местные СМИ сообщают, в результате объявленного плана «Перехват» преступник задержан, его личность правоохранителями не разглашается.
Происшествия
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:15