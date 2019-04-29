В Тульской области злоумышленник зарезал кассира продуктового магазина





По данным регионального СК, по факту ЧП было возбуждено уголовное производство. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов для установления подробностей инцидента. Пострадавшая кассир была доставлена в медучреждения для оказания помощи, медики боролись за её жизнь, но женщина получила тяжёлые повреждения, вследствие чего в больнице скончалась.Местные СМИ сообщают, в результате объявленного плана «Перехват» преступник задержан, его личность правоохранителями не разглашается.