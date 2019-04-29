АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от генетических факторов
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

В Тульской области злоумышленник зарезал кассира продуктового магазина

В городе Узловая (Тульская обл.) 29 апреля в дневное время суток произошло нападение на продавца продуктового магазина. Злоумышленник нанёс женщине ножевые ранения и скрылся с места преступления.

В Тульской области злоумышленник зарезал кассира продуктового магазина

По данным регионального СК, по факту ЧП было возбуждено уголовное производство. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов для установления подробностей инцидента. Пострадавшая кассир была доставлена в медучреждения для оказания помощи, медики боролись за её жизнь, но женщина получила тяжёлые повреждения, вследствие чего в больнице скончалась.

Местные СМИ сообщают, в результате объявленного плана «Перехват» преступник задержан, его личность правоохранителями не разглашается.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беспроводные наушники Beats Powerbeats
В Самаре пожарные спасли мальчика,
Названы все версии нового кроссовера
Администратор Алсу не подтвердил
Состояние находящейся в больнице Ирины
Российские артиллеристы испытали новый
В Тульской области злоумышленник
Эксперты рассказали, о чем
Анализ мочи предотвращает рак шейки
Николай Басков назвал причиной победы
Первый супруг Юлии Началовой ответил на
Седан Cadillac CT6 лишили 2-литрового
Компания Samsung запатентовала
Учёные хотят расшифровать ДНК Леонардо
В США подсчитали самолёты и время для
Для снижения смертности на дорогах МВД
В Московской области мужчина насмерть
Экс-невестка Галины Волчек Татьяна
Ксения Собчак вспомнила, как сидела на
Эксперт назвали несколько эффективных
Валерия продемонстрировала несколько
HTC до конца года выпустит второй
Учёные выяснили, в каком возрасте люди
Дочь Ксении Бородиной поразительно
Полину Гагарину чуть не сдуло ветром в
Эксперты рассказали, почему газ для
Любовь Успенская стремится к нарядам
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от
Александр Лазарев-младший назвал
Эксперты рассказали, чего не следует
Просмотреть все новости