Бывшая жена Валерия Меладзе благодарит певца за развод





[/center]Известно, развод Валерия Меладзе и супруги Ирины состоялся в 2014 году. В тот момент пара уже прожила в браке 25 лет, имея двоих детей. Причиной расставания стал роман исполнителя с Альбиной Джанабаевой, с которой в итоге артист создал новую семью, воспитывая совместного ребёнка. Первая жена звезды сначала сильно переживала из-за случившегося, а после ждала, что супруг решит восстановить семью и вернётся домой, но этого не произошло, тем не менее, сейчас она уже имеет другое мнение. Ирина Меладзе не испытывает к отцу своих детей негативных эмоций и даже благодарна тому за его решение, поскольку теперь она понимает, для неё это обернулось благом.Оставшись без возлюбленного, бывшая жена певца осознала, она нарушила важное жизненное правило и создала себе кумира в лице своего супруга. Она полностью "растворилась" в нём, потеряв себя, а так нельзя. У женщины, отметила гостья телестудии, должны быть свои интересы и своя территория, где та может проводить время, отдыхая от бытовых забот, у неё же не было ни подруг, ни хобби.