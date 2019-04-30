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Бывшая жена Валерия Меладзе благодарит певца за развод

Бывшая жена Валерия Меладзе побывала в студии передачи "Звёзды сошлись", где рассказала телезрителям, чем для неё стал развод с мужем. По словам Ирины Меладзе, она благодарит певца за его поступок, поскольку это вернуло её к настоящей жизни.
Бывшая жена Валерия Меладзе благодарит певца за развод [/center]
Известно, развод Валерия Меладзе и супруги Ирины состоялся в 2014 году. В тот момент пара уже прожила в браке 25 лет, имея двоих детей. Причиной расставания стал роман исполнителя с Альбиной Джанабаевой, с которой в итоге артист создал новую семью, воспитывая совместного ребёнка. Первая жена звезды сначала сильно переживала из-за случившегося, а после ждала, что супруг решит восстановить семью и вернётся домой, но этого не произошло, тем не менее, сейчас она уже имеет другое мнение. Ирина Меладзе не испытывает к отцу своих детей негативных эмоций и даже благодарна тому за его решение, поскольку теперь она понимает, для неё это обернулось благом.
Бывшая жена Валерия Меладзе благодарит певца за развод

Оставшись без возлюбленного, бывшая жена певца осознала, она нарушила важное жизненное правило и создала себе кумира в лице своего супруга. Она полностью "растворилась" в нём, потеряв себя, а так нельзя. У женщины, отметила гостья телестудии, должны быть свои интересы и своя территория, где та может проводить время, отдыхая от бытовых забот, у неё же не было ни подруг, ни хобби.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 01:08

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