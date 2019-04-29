Администратор Алсу не подтвердил информацию о поступающих её семье угрозах

Результаты финала вокального шоу «Голос. Дети», в частности, победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, с огромным отрывом от остальных финалистов, для многих стала неожиданностью. Зрители возмутились, так как ожидали других итогов, а Первый канал вынужден был заняться проверкой подсчёта голосов. Алсу и её дочь даже ограничили доступ к своим аккаунтам в соцсетях, чтобы избежать обвинений в фальсификациях.Недавно в прессе прозвучала информация о поступающих угрозах семье певицы, которую озвучила пресс-секретарь Алсу Нина Пономарёва. Эти данные прокомментировал администратор исполнительницы Сергей Фадеев в разговоре с журналистами портала «Teleprogramma». Он сказал, что сказанное Пономарёвой не является официальной информацией, так как она внештатный сотрудник, а он этих данных подтверждать не будет.По поводу того, что Алсу никак не комментирует победу дочери он сказал, она ждёт результата проверки Первым каналом подсчёта голосов и до этого не планирует выступать ни с какими заявлениями.