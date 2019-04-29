Николай Басков назвал причиной победы Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети" популярность ее матери

Недавний финал шоу "Голос. Дети" оказался в центре внимания из-за разразившегося скандала. Телезрители посчитали, что победа Микеллы Абрамовой вызывает сомнения, поскольку до этого она хоть и являлась в числе претендентов на главный приз, всё же имела не столь подавляющее преимущество над другими конкурсантами. Подсчитав голоса, выяснилось, за дочь Алсу проголосовало 56,5% поклонников передачи, что вдвое превышает набранные голоса двух других участников. Николай Басков считает, в этом нет ничего удивительного, поскольку у матери победительницы имеется своя большая аудитория и в финале все они могли отдать свои голоса за её наследницу не только учитывая талант 10-летней девочки, но и из любви к кумиру. Кроме того, певец отметил, дети не редко приходят на такие шоу, желая показать свой талант и порадовать родителей.На данный момент неизвестно, действительно ли имели место нарушение и подтасовка результатов голосования. Руководство "Первого канала" инициировало самую тщательную проверку, желая установить истину. Данная обязанность возложена на экспертов из организации Group-IB, занимающихся проведением проверок в области киберпространства.