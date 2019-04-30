Учёные подсчитали количество форм жизни на Земле
Учёные уже неоднократно пытались установить количество форм жизни на Земле, имеющихся на Планете. По их мнению, в настоящий момент это число достигает одного триллиона.
На протяжении многих лет учёные пытаются выяснить, сколько живых организмов живёт на Земле. Данная цифра всё время оказывается разной, так как специалисты используют различные методы. В отдельных случаях число форм жизни не превышает 10 или 30 миллионов, а новые исследования привели к цифре в один триллион. Такое существенное увеличение произошло за счёт включения в список бактерий и микробов, но и это число может оказаться не верным, так как ежегодно открывают около 18 тысяч видов. В настоящий момент всё ещё не изучены экстремальные океанические глубины, а также не составлен перечень микроорганизмов, которых пока не удаётся классифицировать из-за их размера. Кроме того, способы подсчёта также отличаются.
Ранее для этого опрыскивали участок земли пестицидами, фиксируя каждое погибшее насекомое и выводя из этого среднестатистическую цифру, но при таком способе не удавалось учесть количество микробов и бактерий, проживающих в самих погибших членистоногих, а также на изучаемой территории. Теперь же научные работники провели подсчёт, соотнеся 5 миллионов видов из 35 тысяч мест, получив новую цифру.
На протяжении многих лет учёные пытаются выяснить, сколько живых организмов живёт на Земле. Данная цифра всё время оказывается разной, так как специалисты используют различные методы. В отдельных случаях число форм жизни не превышает 10 или 30 миллионов, а новые исследования привели к цифре в один триллион. Такое существенное увеличение произошло за счёт включения в список бактерий и микробов, но и это число может оказаться не верным, так как ежегодно открывают около 18 тысяч видов. В настоящий момент всё ещё не изучены экстремальные океанические глубины, а также не составлен перечень микроорганизмов, которых пока не удаётся классифицировать из-за их размера. Кроме того, способы подсчёта также отличаются.
Ранее для этого опрыскивали участок земли пестицидами, фиксируя каждое погибшее насекомое и выводя из этого среднестатистическую цифру, но при таком способе не удавалось учесть количество микробов и бактерий, проживающих в самих погибших членистоногих, а также на изучаемой территории. Теперь же научные работники провели подсчёт, соотнеся 5 миллионов видов из 35 тысяч мест, получив новую цифру.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:11