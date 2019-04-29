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В Московской области мужчина насмерть придавил 4-месячную дочку во сне

В Одинцово Московской области мужчина насмерть придавил дочку во сне, которой было всего 4 месяца. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.
В Московской области мужчина насмерть придавил 4-месячную дочку во сне

По предварительным сведениям, инцидент произошел 28 апреля в утреннее время, когда мать ребенка вернулась домой и обнаружила бездыханное тело своей дочери, лежащее рядом со спящим отцом. Источник сообщил предварительную версию смерти ребенка - асфиксия. Вероятно, глава семейства во сне придавил ребенка.

По факту смерти малыша назначено проведение доследственной проверки, после получения результатов будет принято процессуальное решение. По некоторым данным, между родителями накануне трагедии произошел конфликт, после которого мать ребенка ушла из дома, оставив его с отцом. Мужчина рассказал правоохранителям, что дочь плакала, поэтому он решил положить ее рядом с собой в кровать.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 17:24

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