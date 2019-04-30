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Учёные: Отказ от сахара возможен без ущерба для получаемого удовольствия

Британские учёные из University College London в результате проведённого исследования выявили, что отказ от сахара не влияет на получаемое удовольствие. Причём, это также не зависит от того, резко отказались от продукта или постепенно.
Учёные: Отказ от сахара возможен без ущерба для получаемого удовольствия

Для проведения научного исследования учёные привлекли 64 мужчины, разделив их на несколько групп. Участники первой не употребляли напитки с сахаром перед сном, второй – уменьшали количество продукта, третьей – не изменяли своего обычного рациона. Эксперимент длился около четырёх недель. В результате оказалось, мужчины из первой и второй групп продолжали получать удовольствие от напитка независимо от выполняемых условий.

Анализируя результаты исследования британские учёные пришли к выводу, связи между удовольствием и отказом от сахара нет. При этом, оно также не зависит от того, был отказ постепенным или одновременным. Около 42% участников эксперимента отказывались от употребления сахара постепенно, резко – 36%. В контрольной группе этот показатель был на уровне 6%.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:07

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