Учёные: Отказ от сахара возможен без ущерба для получаемого удовольствия
Британские учёные из University College London в результате проведённого исследования выявили, что отказ от сахара не влияет на получаемое удовольствие. Причём, это также не зависит от того, резко отказались от продукта или постепенно.
Для проведения научного исследования учёные привлекли 64 мужчины, разделив их на несколько групп. Участники первой не употребляли напитки с сахаром перед сном, второй – уменьшали количество продукта, третьей – не изменяли своего обычного рациона. Эксперимент длился около четырёх недель. В результате оказалось, мужчины из первой и второй групп продолжали получать удовольствие от напитка независимо от выполняемых условий.
Анализируя результаты исследования британские учёные пришли к выводу, связи между удовольствием и отказом от сахара нет. При этом, оно также не зависит от того, был отказ постепенным или одновременным. Около 42% участников эксперимента отказывались от употребления сахара постепенно, резко – 36%. В контрольной группе этот показатель был на уровне 6%.
Для проведения научного исследования учёные привлекли 64 мужчины, разделив их на несколько групп. Участники первой не употребляли напитки с сахаром перед сном, второй – уменьшали количество продукта, третьей – не изменяли своего обычного рациона. Эксперимент длился около четырёх недель. В результате оказалось, мужчины из первой и второй групп продолжали получать удовольствие от напитка независимо от выполняемых условий.
Анализируя результаты исследования британские учёные пришли к выводу, связи между удовольствием и отказом от сахара нет. При этом, оно также не зависит от того, был отказ постепенным или одновременным. Около 42% участников эксперимента отказывались от употребления сахара постепенно, резко – 36%. В контрольной группе этот показатель был на уровне 6%.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:07