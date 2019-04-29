Седан Cadillac CT6 лишили 2-литрового турбомотора





После остановки выпуска Cadillac CT6 с 2-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами и турбонаддувом, который производился с задним приводом, покупатели смогут заказывать только полноприводные модели данного седана. Так, для заказа доступны варианты с 3,6-литровым и 3,0-литровым шестицилиндровыми агрегатами.Соответственно, теперь стоимость Cadillac CT6 будет «стартовать» от 3,8 млн рублей (60 тысяч долларов). Портал Cadillac Society предполагает, что снятие с производства седана с 2-литровым двигателем может указывать на то, что GM не справляется с запросами покупателей, поэтому данный агрегат оставят для более «перспективных» авто, к примеру, Cadillac XT4.На российском авторынке Cadillac CT6 с 2,0-литровым турбомотором был ранее не представлен. Отечественным автолюбителям предлагали только вариацию с 3,6-литровый полноприводным «атмосферником».