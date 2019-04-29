Учёные выяснили, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Учёные выяснили зависимость частоты половых отношений от возраста. Результаты исследований опубликованы в издании ToDay News Ufa.
Результаты исследований показали, что реже всего дело доходит до интимной близости у людей возрастом 40-49 лет, их показатель составляет 69 раз в год. У поколения более молодых людей возрастом 30-39 лет, показатель равен 86 раз в год. Чаще всего в половые отношения вступают молодые люди возрастом до 29 лет, их показатель составляет 112 раз в год.
Также учёные рассказали, что снижение с возрастом частоты половых контактов обусловлено бытовыми проблемами, а не физиологическими особенностями.
Результаты исследований показали, что реже всего дело доходит до интимной близости у людей возрастом 40-49 лет, их показатель составляет 69 раз в год. У поколения более молодых людей возрастом 30-39 лет, показатель равен 86 раз в год. Чаще всего в половые отношения вступают молодые люди возрастом до 29 лет, их показатель составляет 112 раз в год.
Также учёные рассказали, что снижение с возрастом частоты половых контактов обусловлено бытовыми проблемами, а не физиологическими особенностями.
Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 16:35