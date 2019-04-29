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Эксперты рассказали, чего не следует делать на новом автомобиле до конца обкатки

Автоэксперты и компании-производители не рекомендуют использовать новое транспортное средство в полную силу, пока оно полностью не прошло процесс обкатки. Специалисты назвали 5 вещей, которые не следует делать владельцу нового авто до конца «притирки» всех узлов и механизмов.

Эксперты рассказали, чего не следует делать на новом автомобиле до конца обкатки

Во-первых, эксперты обращают внимание на резкий старт и пробуксовку. На начальных порах эксплуатации авто, когда ещё не все механизмы «притёрлись», данное действие может доставить проблемы, ускорив износ деталей двигателя и коробки переключения передач. Также стоит ограничить скорость езды до 100 км/час. Это обусловлено тем, что автопроизводители не рекомендуют до конца обкатки раскручивать двигатель более чем на 3 тысячи об/мин.

Третье правило касается слишком низких оборотов, что допускают некоторые особо осторожные водители. Количество выше 3 тысяч об/мин вредит мотору, но и заниженные до 1,5 тысяч также не несут пользы - в таком режиме создаётся повышенная нагрузка для агрегата и КПП. В процессе обкатки категорически не рекомендована буксировка автоприцепа или другого транспортного средства. Это создаёт повышенную нагрузку на коробку передач и двигатель, что также увеличивает износ деталей.

Кроме того, автоэксперты обращают внимание на тот факт, что конец обкатки может отличаться у разных транспортных средств. Считается, что достаточно проехать 2-3 тыс. км, но иногда для обкатки может потребоваться и больше 10 тысяч. Только после прохождения такого рубежа у некоторых авто становится минимальный расход топлива и они начинают развивать лучшую скорость.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:55

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