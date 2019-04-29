Эксперты рассказали, чего не следует делать на новом автомобиле до конца обкатки





Во-первых, эксперты обращают внимание на. На начальных порах эксплуатации авто, когда ещё не все механизмы «притёрлись», данное действие может доставить проблемы, ускорив износ деталей двигателя и коробки переключения передач. Также стоитезды до 100 км/час. Это обусловлено тем, что автопроизводители не рекомендуют до конца обкатки раскручивать двигатель более чем на 3 тысячи об/мин.Третье правило касается, что допускают некоторые особо осторожные водители. Количество выше 3 тысяч об/мин вредит мотору, но и заниженные до 1,5 тысяч также не несут пользы - в таком режиме создаётся повышенная нагрузка для агрегата и КПП. В процессе обкатки категорически не рекомендованаили другого транспортного средства. Это создаёт повышенную нагрузку на коробку передач и двигатель, что также увеличивает износ деталей.Кроме того, автоэксперты обращают внимание на тот факт, чтоможет отличаться у разных транспортных средств. Считается, что достаточно проехать 2-3 тыс. км, но иногда для обкатки может потребоваться и больше 10 тысяч. Только после прохождения такого рубежа у некоторых авто становится минимальный расход топлива и они начинают развивать лучшую скорость.