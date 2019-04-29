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В Сочи погиб охранник при взрыве на автомойке

В Сочи произошёл взрыв неустановленного вещества, в результате которого погиб охранник автомойки. Происшествие зафиксировано 28 апреля на улице Мира в Адлерском районе.
В Сочи погиб охранник при взрыве на автомойке

По предварительной информации, охранник, предположительно, пытался создать некое взрывное устройство. Однако по неизвестным причинам произошёл взрыв, в результате которого мужчина погиб на месте. Известно, что погибшим оказался местный житель. Ему было всего 32 года. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов определяют все обстоятельства происшествия. Официальных комментариев пока никто не давал.

Сообщается о значительных повреждениях, которые говорят о большой мощности устройства. Дома у погибшего уже были проведены обыски, однако достоверной информации по их результатам нет.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:40

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