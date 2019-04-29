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Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес назвала Ирину Пинчук «колхозницей»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес назвала свою лучшую проектную подругу «колхозницей». По мнению многочисленных фолловеров, супруга Виктора Литвинова на самом деле только делает вид, что дружит с Ириной Пинчук, а сама «унижает» брюнетку.

Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес назвала Ирину Пинчук «колхозницей»

Всем известно, что на сегодняшний день Ирина больше не является полноправной участницей телестройки «Дом-2». Вернувшись в Периметр после отпуска, Пинчук поняла, что хочет покинуть проект навсегда, о чем поспешила сообщить на Лобном месте коллективу и руководству шоу.

На данный момент Ирина живет у своих близких друзей, которых встретила на реалити. К слову, сейчас Татьяна и Виктор снимают квартиру в Москве, поэтому с удовольствием поспешили принять «бездомную» Пинчук.

На днях Мусульбес опубликовала у себя на странице в Instagram свежий видеоролик, который очень удивил пользователей Сети. Дело в том, что на записи запечатлено, как Татьяна бросает Ирине прямо в лицо мокрую туалетную бумагу, к чему брюнетка явно была не готова.

Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес назвала Ирину Пинчук «колхозницей»

Также под свежим роликом экс-участница «Дома-2» оставила короткий пост, в котором назвала Пинчук «колхозницей». Несмотря на то, что видео в социальных сетях пользуется большой популярностью и за два дня его посмотрели почти 600 тысяч раз, многие фолловеры поспешили раскритиковать отношение Татьяны к лучшей приятельнице.

«Мне кажется или ты, Таня, намеренно своими действиями унижаешь Ирину?! Ну нельзя же так!», «Это вы ее такт из дома выгоняете? Явно уже пожалели, что пригласили к себе пожить..» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:14

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