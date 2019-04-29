Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес назвала Ирину Пинчук «колхозницей»

«Мне кажется или ты, Таня, намеренно своими действиями унижаешь Ирину?! Ну нельзя же так!», «Это вы ее такт из дома выгоняете? Явно уже пожалели, что пригласили к себе пожить..» - пишут в Сети.

Всем известно, что на сегодняшний день Ирина больше не является полноправной участницей телестройки «Дом-2». Вернувшись в Периметр после отпуска, Пинчук поняла, что хочет покинуть проект навсегда, о чем поспешила сообщить на Лобном месте коллективу и руководству шоу.На данный момент Ирина живет у своих близких друзей, которых встретила на реалити. К слову, сейчас Татьяна и Виктор снимают квартиру в Москве, поэтому с удовольствием поспешили принять «бездомную» Пинчук.На днях Мусульбес опубликовала у себя на странице в Instagram свежий видеоролик, который очень удивил пользователей Сети. Дело в том, что на записи запечатлено, как Татьяна бросает Ирине прямо в лицо мокрую туалетную бумагу, к чему брюнетка явно была не готова.Также под свежим роликом экс-участница «Дома-2» оставила короткий пост, в котором назвала Пинчук «колхозницей». Несмотря на то, что видео в социальных сетях пользуется большой популярностью и за два дня его посмотрели почти 600 тысяч раз, многие фолловеры поспешили раскритиковать отношение Татьяны к лучшей приятельнице.