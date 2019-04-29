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«Все вылезли из нор»: Ольга Бузова удивилась гуляющим москвичам

Писательница, актриса, певица и ведущая Ольга Бузова погуляла в московском парке.

В праздничные дни на столичные улицы вышло немало людей, чем очень удивили 33-летнюю знаменитость.

«Все вылезли из нор»: Ольга Бузова удивилась гуляющим москвичам

«Проезжала сегодня по набережной напротив „Зарядья“ и натурально обалдела от количества людей в парке. Буквально все вылезли из зимних нор!» — пишет Ольга.


Также она рада за свой родной Питер, в котором тоже будут строить такой же парк.
«Все вылезли из нор»: Ольга Бузова удивилась гуляющим москвичам

Девушка рассказала, что даже в Пасху работает над проектом «Свадьба на миллион». Поэтому буквально в гримерке ей пришлось устроить битву яиц со своими помощниками. Звезда подчеркивает, что эту битву выиграла. Затем Бузова уехала к друзьям, прихватив освященный кулич.

Напомним, недавно Оля давала интервью Ксении Собчак. Там она подчеркнула, что как настоящий артист, будет выступать там, где ее ждут фанаты. А после выхода программы певица, обидевшись, отписалась от Собчак в соцсети.

«Все вылезли из нор»: Ольга Бузова удивилась гуляющим москвичам

Также Ольга не осталась в стороне от недавнего скандала на шоу «Голос. Дети». Бузова на этом конкурсе поддержала дочку Алсу, которая и победила большинством SMS-голосов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:11

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