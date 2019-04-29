Станислав Садальский оригинально поздравил Ларису Удовиченко с днём рождения

Лариса Удовиченко 29 апреля отмечает 64-й день рождения, с чем её и поздравил в соцсети давний партнёр по сцене Станислав Садальский. Он вспомнил, что начало дружбе положили их родители - матери двух будущих именитых актёров жили в одной деревне и хорошо общались между собой, а отец Удовиченко даже ухаживал одно время за мамой Садальского.Вспомнил артист об общей работе в фильме «На кого Бог пошлёт», написав, он благодарен актрисе за то, что она научила его не стесняться сыгранной роли. Кстати, после этого фильма, по словам Садальского, их стали называть «Кирпич» и «Манька-облигация».Он сопроводил публикацию архивными фото, на которых запечатлён вместе с Ларисой Удовиченко, а в подписи поздравил её с днём рождения и признался в искренних чувствах. Садальский отметил, актриса его настолько «ненавидит», что готова ожидать следующего рейса, лишь бы не лететь с ним в одном самолёте, но, несмотря ни на что он её продолжает ценить, любить и восхищаться.