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Станислав Садальский оригинально поздравил Ларису Удовиченко с днём рождения

Отечественный актёр театра и кино Станислав Садальский на странице в Instagram оригинально поздравил с днём рождения Ларису Удовиченко. Он вспомнил о сыгранных на одной сцене ролях, приобретённом опыте и прозвищах, которые они с артисткой получили от зрителей – «Кирпич» и «Манька-облигация».
Станислав Садальский оригинально поздравил Ларису Удовиченко с днём рождения

Лариса Удовиченко 29 апреля отмечает 64-й день рождения, с чем её и поздравил в соцсети давний партнёр по сцене Станислав Садальский. Он вспомнил, что начало дружбе положили их родители - матери двух будущих именитых актёров жили в одной деревне и хорошо общались между собой, а отец Удовиченко даже ухаживал одно время за мамой Садальского.

Вспомнил артист об общей работе в фильме «На кого Бог пошлёт», написав, он благодарен актрисе за то, что она научила его не стесняться сыгранной роли. Кстати, после этого фильма, по словам Садальского, их стали называть «Кирпич» и «Манька-облигация».

Он сопроводил публикацию архивными фото, на которых запечатлён вместе с Ларисой Удовиченко, а в подписи поздравил её с днём рождения и признался в искренних чувствах. Садальский отметил, актриса его настолько «ненавидит», что готова ожидать следующего рейса, лишь бы не лететь с ним в одном самолёте, но, несмотря ни на что он её продолжает ценить, любить и восхищаться.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:45

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