В Госдуме одобрили идею доверить расследование результатов шоу "Голос. Дети" экспертам Group-IB





Финал шестого сезона шоу "Голос. Дети" вызвал общественный резонанс. Многие телезрители остались недовольны итоговым голосованием, заподозрив, что количество голосов за победительницу превышает реальную цифру симпатизирующих дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой. Аналогичные подозрения имеют и многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, о чём они заявляют в социальных сетях. "Первый канал" уже отреагировал на происходящее, выступив за проведение проверки. Данная задача возложена на организацию Group-IB, специализирующуюся на расследовании киберпреступлений.Как заявили в Госдуме - это нормальная практика. Аналогичные проверки происходят и на других шоу, например, на песенном конкурсе "Евровидение" и Олимпийских играх. В шоу-бизнесе могут происходить подобные случаи, но их можно выявить, чем и займутся профессионалы. Они отследят возможное применение ботов при голосовании, а также выяснят, имела ли место повышенная активность при голосовании, ставшая причиной нарушения.