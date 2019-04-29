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Российские туристические агентства назвали самые дешевые туры за границу

Туристические агентства назвали самые дешевые туры, которые можно приобрести в России на майские праздники. Однако они подметили, что средняя стоимость поездки увеличилась на 50% в сравнении с прошлым годом.
Российские туристические агентства назвали самые дешевые туры за границу

Как утверждают туристические специалисты, стоимость путевок в этом году значительно подорожала, и может составить до 35 тысяч рублей. Однако предлагались и бюджетные путевки, стоимость которых в разы меньше средней стоимости.

Так, самый дешевый тур в этом году стоил 14 795 рублей, а именно поездка на Крит сроком в неделю, то есть на все майские праздники. Однако она не включала в себя питание, что принесло небольшой дискомфорт. В свою очередь самая дешёвая путевка стоила 8 857 рублей. Это поездка на пять дней в трехзвездный отель в Адлер. В стоимость путевки также входят завтраки и ужины.

В общем, на май в туристических агентствах было приобретено 58% путевок в Турцию, 10% в Тунис, 8% на Кипр, 5% в Грецию и по 3% процента в Египет и ОАЭ.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:42

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