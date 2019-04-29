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На Светлану Лободу подали в европейский суд

На знаменитую исполнительницу Светлану Лободу подали в европейский суд. Сделали это организаторы музыкального тура певицы за границей, обвинив ее в неподобающем поведении.
На Светлану Лободу подали в европейский суд

В последнее время часто появляются слухи о том, что Светлана Лобода крайне пренебрежительно относится к организаторам туров. Сейчас стало известно, что в Германии на знаменитость подали исковое заявление в европейский суд. Организаторы тура требуют взыскать с певицы штраф за неподобающее поведение. В качестве основания зарубежные представители приводят доказательства финансовых потерь и причинения вреда их репутации. В заявлении сказано, что требования Светланы Лободы и ее концертного директора нарушали обговоренные ранее обязанности.
На Светлану Лободу подали в европейский суд

Сообщается, что концерты певицы приходилось задерживать на несколько часов, а когда знаменитости говорили о том, что ее ждут поклонники, она все равно не спешила на сцену. Убытки за аренду площадок достигали 10 000 евро, при этом пострадала репутация организаторов. Мирно решить возникшие проблемы не удалось, в итоге было принято решение обратиться в европейский суд для взыскания ущерба. Сама Светлана Лобода никак не комментирует сложившуюся ситуацию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:29

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