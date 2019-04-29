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Эксперты назвали Топ-5 автомобилей с панорамной крышей

Эксперты портала 110km.ru составили Топ-5 автомобилей с панорамной крышей. Рейтинг составлен для потребителей российского авторынка.
Эксперты назвали Топ-5 автомобилей с панорамной крышей

1-е место - Suzuki Vitara, японский кроссовер с панорамной крышей, состоящей из двух половин. 2-е место – Nissan X-Trail. Крыша этого авто сделана из прочного стекла, имеет люк, который может открываться под углом и сдвигаться назад. Машина приспособлена к жестким российским условиям эксплуатации. 3-е место – Scoda Octavia Combi. Автомобиль с большой панорамной крышей, предназначен для семейных поездок за город. 4-е место – KIA Soul. Машина имеет стеклянную крышу с люком. Завершает рейтинг самый безопасный автомобиль своего класса – Hyundai Santa Fe.

Все авто, представленные в этом рейтинге, имеют свои особенности, например: подогрев передних и задних сидений, руля, контроль слепых зон и другие системы, обеспечивающие безопасность. Однако эти машины имеют идентичные технические характеристики: объём двигателя 1,4-2,0 литров; мощность двигателя 130-180 л. с. Стоимость автомобилей также находится в одной категории 1,5-2,0 млн рублей.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 13:03

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