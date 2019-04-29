АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Эксперты назвали 6 опасных кулинарных привычек

Эксперты в области медицины и здоровья утверждают, что при приготовлении пищи многие люди часто допускают ошибки, которые впоследствии могут привести к нарушениям в организме и проблемам со здоровьем. Они назвали 6 вещей, которые не следует делать на кухне.
Эксперты назвали 6 опасных кулинарных привычек

Во-первых, эксперты не рекомендуют пробовать не приготовленную до конца еду. В такой пище может находится большое количество вредных бактерий, не погибших при недостаточной тепловой обработке. Таким образом человек может нанести вред организму, вызвав развитие различных кишечных инфекций. Также не стоит пробовать на вкус просроченные продукты питания. Независимо от того, имеют ли они какие-то внешние признаки непригодности, как, к примеру, запах или цвет, в них могут содержаться вредные микроорганизмы, провоцирующие расстройства или инфекции.

На кухне должно быть несколько разделочных досок, предназначенных для разных видов продуктов. Бактерии, оставшиеся после разделки сырого мяса или рыбы не смываются водой, поэтому не стоит пользоваться одной доской, так как это может привести к различным заболеваниям. Эксперты не рекомендуют мыть сырое мясо, если на нём нет видимых следов загрязнения. Водой от микробов не избавиться, но при этом они могут попасть на раковину и размножаться в ней.

Свежеприготовленную пищу рекомендуют убирать в холодильник – так она дольше останется пригодной для употребления и в ней замедлится процесс размножения микробов. Маринованное мясо не следует оставлять в тёплом месте, а также убирать в холодильник. При этом эксперты не рекомендуют оставлять маринад и употреблять его при приготовлении других продуктов, его лучше выбросить, избегая осложнений, в виде инфекций и расстройств.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С 1 мая произойдут изменения в жизни
Учёные создали биополимер, способный
В клипе певицы Нехи Бхасин показали
Компания Руслана Байсарова достраивает
Эксперты назвали признаки, указывающие
Специалисты назвали поломки, после
Google отменила внедрение функции
Российские учёные назвали факторы
На Светлану Лободу подали в европейский
Эксперты назвали 6 опасных кулинарных
Елена Малышева сплясала на юбилейном
Эксперты назвали Топ-5 автомобилей с
Ученые установили, что ожирение
Анфиса Чехова в начале карьеры работала
Huawei выпустила обновление ОС для
Дочь Владимира Кузьмина рассказала о
Ученые рассказали, почему болят глаза
Ученые назвали несколько причин,
Юлия Савичева выступила против брачного
Эксперты рассказали о популярных и
В Москве школьник ранил ребенка во
Саша Черно заявила, что «не понимает
Realme 3 Pro выйдет с 6 ГБ оперативной
Виталий Милонов предложил сократить
В Тверской области разыскивают
Эксперт рассказал, что делать при
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Специалисты рекомендуют регулярное
Меган Фокс отменила развод с мужем
Эксперты составили ТОП-10 самых
Просмотреть все новости