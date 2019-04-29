Эксперты назвали 6 опасных кулинарных привычек





Во-первых, эксперты не рекомендуют пробовать не приготовленную до конца еду. В такой пище может находится большое количество вредных бактерий, не погибших при недостаточной тепловой обработке. Таким образом человек может нанести вред организму, вызвав развитие различных кишечных инфекций. Также не стоит пробовать на вкус просроченные продукты питания. Независимо от того, имеют ли они какие-то внешние признаки непригодности, как, к примеру, запах или цвет, в них могут содержаться вредные микроорганизмы, провоцирующие расстройства или инфекции.На кухне должно быть несколько разделочных досок, предназначенных для разных видов продуктов. Бактерии, оставшиеся после разделки сырого мяса или рыбы не смываются водой, поэтому не стоит пользоваться одной доской, так как это может привести к различным заболеваниям. Эксперты не рекомендуют мыть сырое мясо, если на нём нет видимых следов загрязнения. Водой от микробов не избавиться, но при этом они могут попасть на раковину и размножаться в ней.Свежеприготовленную пищу рекомендуют убирать в холодильник – так она дольше останется пригодной для употребления и в ней замедлится процесс размножения микробов. Маринованное мясо не следует оставлять в тёплом месте, а также убирать в холодильник. При этом эксперты не рекомендуют оставлять маринад и употреблять его при приготовлении других продуктов, его лучше выбросить, избегая осложнений, в виде инфекций и расстройств.