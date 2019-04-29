АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Российские учёные назвали факторы влияния на развитие волевых качеств у детей

Российские учёные из НИИ физиологии и фундаментальной медицины (Новосибирск) в результате проведённого исследования выявили факторы влияния на развитие волевых качеств у детей. Оказалось, самоконтроль и психическое здоровье связаны с уровнем благополучия и достатка семьи, в которой растёт ребёнок.

Российские учёные назвали факторы влияния на развитие волевых качеств у детей

Для своей научной работы исследователи из Новосибирска привлекли около двух тысяч детей в возрасте 2-18 лет, а также их родителей и педагогов. Основной целью исследования было проанализировать волевые регуляции, которые присущи детям. Один из авторов проекта, доктор Елена Слободская рассказала, они изучали способности контроля мыслей и поведения, обусловленные общепринятыми правилами или определённой целью, и возможность подавления нежелательных, но сильных стремлений.

В результате специалисты выяснили, что дети из семей с уровнем дохода выше среднего с возрастом превосходят по самоконтролю своих сверстников, растущих в семьях с низким достатком. Учёные надеются, что результат их исследования будет принят во внимание и на его основе создадут специальные программы, помогающие детям развивать потенциал самоконтроля.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные создали биополимер, способный
В клипе певицы Нехи Бхасин показали
Компания Руслана Байсарова достраивает
Эксперты назвали признаки, указывающие
Специалисты назвали поломки, после
Google отменила внедрение функции
Российские учёные назвали факторы
На Светлану Лободу подали в европейский
Эксперты назвали 6 опасных кулинарных
Елена Малышева сплясала на юбилейном
Эксперты назвали Топ-5 автомобилей с
Ученые установили, что ожирение
Анфиса Чехова в начале карьеры работала
Huawei выпустила обновление ОС для
Дочь Владимира Кузьмина рассказала о
Ученые рассказали, почему болят глаза
Ученые назвали несколько причин,
Юлия Савичева выступила против брачного
Эксперты рассказали о популярных и
В Москве школьник ранил ребенка во
Саша Черно заявила, что «не понимает
Realme 3 Pro выйдет с 6 ГБ оперативной
Виталий Милонов предложил сократить
В Тверской области разыскивают
Эксперт рассказал, что делать при
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Специалисты рекомендуют регулярное
Меган Фокс отменила развод с мужем
Эксперты составили ТОП-10 самых
Реальные фото Ксении Бородиной без
Просмотреть все новости