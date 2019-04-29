Российские учёные назвали факторы влияния на развитие волевых качеств у детей





Для своей научной работы исследователи из Новосибирска привлекли около двух тысяч детей в возрасте 2-18 лет, а также их родителей и педагогов. Основной целью исследования было проанализировать волевые регуляции, которые присущи детям. Один из авторов проекта, доктор Елена Слободская рассказала, они изучали способности контроля мыслей и поведения, обусловленные общепринятыми правилами или определённой целью, и возможность подавления нежелательных, но сильных стремлений.В результате специалисты выяснили, что дети из семей с уровнем дохода выше среднего с возрастом превосходят по самоконтролю своих сверстников, растущих в семьях с низким достатком. Учёные надеются, что результат их исследования будет принят во внимание и на его основе создадут специальные программы, помогающие детям развивать потенциал самоконтроля.