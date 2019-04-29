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Специалисты рекомендуют регулярное употребление льна из-за его полезных свойств

Специалисты рекомендуют включить в свой рацион лен, поскольку он имеет большое количество питательных веществ и витаминов. Растение позитивно скажется на метаболических процессах организма, а также придаст красоты волосам и ногтям.
Специалисты рекомендуют регулярное употребление льна из-за его полезных свойств

Специалисты-диетологи утверждают, что лен — кладезь полезных жиров, веществ и витаминов. Это растение имеет такие минералы, как кальций, фосфор, калий, натрий, магний, селен, марганец, цинк, медь, железо. Идеальные пропорции жиров омега-3 и омега-6 делают лен незаменимым на каждой кухне, а обилие витаминов В1, В2, В3, В6, В9, Е, А, С принесут пользу любому организму.

Благодаря букету полезных свойств, лен способствует улучшению метаболизма в организме, что позволяет избавиться от лишнего веса. Также растение позитивно сказывается на кровеносной системе, обладает противовоспалительными свойствами и улучшает зрение. Людям, у которых есть проблемы из-за диабета, он незаменим, поскольку снижает уровень сахара в крови. Лен также является натуральным противовоспалительным средством и способствует улучшению работы печени человека. Волосы и ногти станут сильными и красивыми, благодаря комплексу минералов, которые присутствуют в семенах льна.

В общем, это уникальное растение, которое необходимо добавить в свой рацион. Однако не следует ним злоупотреблять, ведь это может вызвать и негативные последствия. В случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем сначала необходимо проконсультироваться с врачом, а потом уже предпринимать какие-либо действия. Следует помнить, что самолечение может навредить здоровью. Приняв решение употребления растения в профилактических целях желательно проконсультироваться с диетологом, который поможет составить правильный и индивидуальный рацион. Это способствует получению отличного результата в кротчайшие строки.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:01

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