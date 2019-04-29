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Меган Фокс отменила развод с мужем

Меган Фокс приняла решение отменить свой развод с мужем Брайаном Остин Грином. Она уже подала в суд Лос-Анджелеса ходатайство об отмене заявления о расторжении брака.
Меган Фокс отменила развод с мужем

Актриса подала иск о разводе с актёром Брайаном Остин Грином ещё в 2015 году. На тот момент супруги прожили более 5 лет в браке, и у них было два сына. Вскоре Меган Фокс предложила мужу попробовать начать всё с чистого листа. Новость о беременности и рождение третьего сына сблизило супругов. В связи с этим актриса окончательно отменила развод, который был временно отложен.

Сейчас супружеская пара растит сыновей и планирует совместную работу в фильме «Дакота». Также они мечтают родить четвёртого ребёнка, ведь в семье нет девочек.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 10:53

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