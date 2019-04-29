Меган Фокс отменила развод с мужем





Актриса подала иск о разводе с актёром Брайаном Остин Грином ещё в 2015 году. На тот момент супруги прожили более 5 лет в браке, и у них было два сына. Вскоре Меган Фокс предложила мужу попробовать начать всё с чистого листа. Новость о беременности и рождение третьего сына сблизило супругов. В связи с этим актриса окончательно отменила развод, который был временно отложен.Сейчас супружеская пара растит сыновей и планирует совместную работу в фильме «Дакота». Также они мечтают родить четвёртого ребёнка, ведь в семье нет девочек.