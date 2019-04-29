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В России появится база данных активных нарушителей ПДД

В России вскоре может заработать единая база данных, куда станут вноситься сведения об активных нарушителях ПДД. Подобное решение, уверены в ГИБДД, позволит контролировать трудоустройство таких лиц.
В России появится база данных активных нарушителей ПДД

В базу нарушителей будут вносить имена водителей, получивших за год более десятка штрафов или полностью лишенных прав. Особенно это пригодится транспортным компаниям, которые смогут проверять информацию о нанимаемых ими сотрудниках. По словам Романа Мишурова, возглавляющего управление надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ, сейчас прорабатывается возможность запрета для лиц, включенных в базу, работать в сфере пассажирских перевозок. Эксперты считают, на таких людей нельзя положиться в вопросе безопасности участников движения, пишет «Слово и Дело».

В базу нарушителей попадут также лица, состоящие на учете нарколога или психолога. Цифровая платформа исключит возможность получения ими водительского удостоверения. Сейчас в ГИБДД разрабатывается законопроект, обязывающий иностранцев, имеющих вид на жительство, сдавать тесты на права российского образца. Как отметил Мишуров, с 2020 года в стране начнут действовать электронные водительские удостоверения.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:27

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