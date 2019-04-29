Павел Деревянко опубликовал фото со своей дочерью

Известный актер кино и театра Павел Деревянко является семейным человеком. 28 апреля он опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, на котором Деревянко вместе с дочерью Варей лежит на кровати. Также актер оставил очень лаконичный комментарий под публикацией: «Счастье». На снимке кажется, что семья только пришла с прогулки и очень устала, однако они все же счастливы. Артист часто публикует различные снимки со своей семьёй, на которых они вместе проводят свой досуг. Подписчики всегда хвалят его и семью и позитивно отзываются о самом актере. Он, в свою очередь, систематически радует фанатов новыми фото из своей жизни.Напомним, что Павел Деревянко является уроженцем города Таганрог и занимается съёмкой в различных кино, а также играет в театре. В 2013 году актёр был номинирован на премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в сериале «Обратная сторона Луны».