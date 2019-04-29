Ученые установили, что высокие и крупные дети более подвержены раку почек
Ученые провели статистическое исследование, в ходе которого установили, что высокие и крупные дети более склонные к раку почек. Результаты проведенного изучения проблемы были оглашены на Европейском конгрессе по ожирению, который прошел в городе Глазго в Швейцарии.
Ученные из Дании провели исследование предрасположенности людей к раку почек. В ходе изучения этого вопроса использовался статистический метод, который также известен как регрессия пропорциональных рисков Кокса. В ходе исследования были проанализированы данные более 300 тысяч человек, которые родились с 1930 по 1989 годы. В результате было обнаружено, что люди, страдавшие в детстве от избыточного веса, или были выше среднего показателя, оказались более подвержены раку почек. Так, за 32 года, в течение которых проводилось наблюдение за испытуемыми, у 680 мужчин и 330 женщин было диагностировано онкологическое заболевание почек. Каждый из этих случаев непосредственно имеет связь с ожирением и высоким ростом больного. Кроме этого установлено, что мужчины более подвержены заболеванию, чем женщины. Однако пока не удалось выяснить достоверные причины такого явления.
Ученые уверены в эффективности методики определения рака почек. Также дальнейшее изучение этой проблемы может позволить пресекать заболевание на начальной стадии, что поможет избежать серьезных последствий для человека.
Ученные из Дании провели исследование предрасположенности людей к раку почек. В ходе изучения этого вопроса использовался статистический метод, который также известен как регрессия пропорциональных рисков Кокса. В ходе исследования были проанализированы данные более 300 тысяч человек, которые родились с 1930 по 1989 годы. В результате было обнаружено, что люди, страдавшие в детстве от избыточного веса, или были выше среднего показателя, оказались более подвержены раку почек. Так, за 32 года, в течение которых проводилось наблюдение за испытуемыми, у 680 мужчин и 330 женщин было диагностировано онкологическое заболевание почек. Каждый из этих случаев непосредственно имеет связь с ожирением и высоким ростом больного. Кроме этого установлено, что мужчины более подвержены заболеванию, чем женщины. Однако пока не удалось выяснить достоверные причины такого явления.
Ученые уверены в эффективности методики определения рака почек. Также дальнейшее изучение этой проблемы может позволить пресекать заболевание на начальной стадии, что поможет избежать серьезных последствий для человека.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:34