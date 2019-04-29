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Ученые установили, что высокие и крупные дети более подвержены раку почек

Ученые провели статистическое исследование, в ходе которого установили, что высокие и крупные дети более склонные к раку почек. Результаты проведенного изучения проблемы были оглашены на Европейском конгрессе по ожирению, который прошел в городе Глазго в Швейцарии.
Ученые установили, что высокие и крупные дети более подвержены раку почек

Ученные из Дании провели исследование предрасположенности людей к раку почек. В ходе изучения этого вопроса использовался статистический метод, который также известен как регрессия пропорциональных рисков Кокса. В ходе исследования были проанализированы данные более 300 тысяч человек, которые родились с 1930 по 1989 годы. В результате было обнаружено, что люди, страдавшие в детстве от избыточного веса, или были выше среднего показателя, оказались более подвержены раку почек. Так, за 32 года, в течение которых проводилось наблюдение за испытуемыми, у 680 мужчин и 330 женщин было диагностировано онкологическое заболевание почек. Каждый из этих случаев непосредственно имеет связь с ожирением и высоким ростом больного. Кроме этого установлено, что мужчины более подвержены заболеванию, чем женщины. Однако пока не удалось выяснить достоверные причины такого явления.

Ученые уверены в эффективности методики определения рака почек. Также дальнейшее изучение этой проблемы может позволить пресекать заболевание на начальной стадии, что поможет избежать серьезных последствий для человека.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:34

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