«Нельзя ставить на ребенка как на скаковую лошадь»: Дмитрий Нагиев о победе дочери Алсу на «Голосе»
Дмитрий Нагиев прокомментировал исход шестого сезона проекта «Голос. Дети», завершившегося скандалом из-за победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Известный шоумен надеется, что руководство Первого канала проинспектирует результаты голосования и расставит все точки над «i», но считает неправильным «ставить на ребенка как на скаковую лошадь».
Ведущий проекта завил, что шоу дает возможность продемонстрировать свой талант всем юным артистам, независимо от социального и материального статуса или положения в обществе их родителей. Нагиев надеется, что Первый канал проведет независимый аудит и выяснит, не было ли вброса голосов за дочь Алсу. Итоги последнего сезона, если подтвердятся подозрения общественности, придется аннулировать и провести новый финал с учетом всех ошибок. В ином случае пострадает репутация организаторов «Голоса», канала и самого ведущего.
По мнению Нагиева, на результаты не могла повлиять поддержка Микеллы Абрамовой со стороны медийных лиц, коллег ее матери Алсу. Шоумен не исключает, что в некоторых случаях имеет место проплата людям с просьбой звонить с различных номеров по нескольку раз.
Знаменитость не согласился бы на участие своего ребенка в подобном шоу, чтобы не ломать ему психику с раннего возраста. Ставить на детей как на скаковых лошадей Нагиев считает неправильным. Ведущему «Голоса» больше всего понравился вокал участника шестого сезона Максима Ержана, хотя и Абрамова показала себя на шоу очень талантливой девочкой.
Ведущий проекта завил, что шоу дает возможность продемонстрировать свой талант всем юным артистам, независимо от социального и материального статуса или положения в обществе их родителей. Нагиев надеется, что Первый канал проведет независимый аудит и выяснит, не было ли вброса голосов за дочь Алсу. Итоги последнего сезона, если подтвердятся подозрения общественности, придется аннулировать и провести новый финал с учетом всех ошибок. В ином случае пострадает репутация организаторов «Голоса», канала и самого ведущего.
По мнению Нагиева, на результаты не могла повлиять поддержка Микеллы Абрамовой со стороны медийных лиц, коллег ее матери Алсу. Шоумен не исключает, что в некоторых случаях имеет место проплата людям с просьбой звонить с различных номеров по нескольку раз.
Знаменитость не согласился бы на участие своего ребенка в подобном шоу, чтобы не ломать ему психику с раннего возраста. Ставить на детей как на скаковых лошадей Нагиев считает неправильным. Ведущему «Голоса» больше всего понравился вокал участника шестого сезона Максима Ержана, хотя и Абрамова показала себя на шоу очень талантливой девочкой.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:26