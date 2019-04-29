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«Нельзя ставить на ребенка как на скаковую лошадь»: Дмитрий Нагиев о победе дочери Алсу на «Голосе»

Дмитрий Нагиев прокомментировал исход шестого сезона проекта «Голос. Дети», завершившегося скандалом из-за победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Известный шоумен надеется, что руководство Первого канала проинспектирует результаты голосования и расставит все точки над «i», но считает неправильным «ставить на ребенка как на скаковую лошадь».
«Нельзя ставить на ребенка как на скаковую лошадь»: Дмитрий Нагиев о победе дочери Алсу на «Голосе»

Ведущий проекта завил, что шоу дает возможность продемонстрировать свой талант всем юным артистам, независимо от социального и материального статуса или положения в обществе их родителей. Нагиев надеется, что Первый канал проведет независимый аудит и выяснит, не было ли вброса голосов за дочь Алсу. Итоги последнего сезона, если подтвердятся подозрения общественности, придется аннулировать и провести новый финал с учетом всех ошибок. В ином случае пострадает репутация организаторов «Голоса», канала и самого ведущего.

По мнению Нагиева, на результаты не могла повлиять поддержка Микеллы Абрамовой со стороны медийных лиц, коллег ее матери Алсу. Шоумен не исключает, что в некоторых случаях имеет место проплата людям с просьбой звонить с различных номеров по нескольку раз.
«Нельзя ставить на ребенка как на скаковую лошадь»: Дмитрий Нагиев о победе дочери Алсу на «Голосе»

Знаменитость не согласился бы на участие своего ребенка в подобном шоу, чтобы не ломать ему психику с раннего возраста. Ставить на детей как на скаковых лошадей Нагиев считает неправильным. Ведущему «Голоса» больше всего понравился вокал участника шестого сезона Максима Ержана, хотя и Абрамова показала себя на шоу очень талантливой девочкой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:26

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