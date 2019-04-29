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Эксперты рассказали, какие вещи не рекомендуется брать в кредит

Многие россияне, желая порадовать себя и близких, готовы брать в кредит различные вещи. Эксперты рассказали, от каких покупок следует воздержаться, чтобы сэкономить.
Эксперты рассказали, какие вещи не рекомендуется брать в кредит

В настоящее время банковская система широко развита и люди, не имеющие на руках достаточного объёма денежных средств, могут брать в кредит очень многие вещи. Тем не менее, эксперты не рекомендуют покупать некоторые товары, загоняя себя в долги. Часто приобретаемые товары не являются необходимыми, что опустошает семейный бюджет. В первую очередь речь идёт о новых смартфонах. Любители современных гаджетов без особой необходимости готовы купить новинку в кредит, имея на руках вполне рабочий аппарат, но в итоге они в погоне за модой могут потерять немалую денежную сумму. Купленный девайс после старта продаж обязательно упадёт в цене, но владельцу придётся не только оплачивать его полную стоимость, но также платить процент. Специалисты отмечают, это справедливо для многих образцов электронной и бытовой техники. Кроме того, устройство может выйти из строя и быть потерянным, а банковские обязательства всё равно придётся выполнять.

Также эксперты не советуют покупать в кредит мопеды. Нередко владельцы разбивают их в ДТП раньше, чем заканчивают выплачивать взносы. Кроме того, нет веской необходимости покупать по повышенной стоимости с процентной накруткой бассейны и духи.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 09:18

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