Эксперты рассказали, какие вещи не рекомендуется брать в кредит





В настоящее время банковская система широко развита и люди, не имеющие на руках достаточного объёма денежных средств, могут брать в кредит очень многие вещи. Тем не менее, эксперты не рекомендуют покупать некоторые товары, загоняя себя в долги. Часто приобретаемые товары не являются необходимыми, что опустошает семейный бюджет. В первую очередь речь идёт о новых смартфонах. Любители современных гаджетов без особой необходимости готовы купить новинку в кредит, имея на руках вполне рабочий аппарат, но в итоге они в погоне за модой могут потерять немалую денежную сумму. Купленный девайс после старта продаж обязательно упадёт в цене, но владельцу придётся не только оплачивать его полную стоимость, но также платить процент. Специалисты отмечают, это справедливо для многих образцов электронной и бытовой техники. Кроме того, устройство может выйти из строя и быть потерянным, а банковские обязательства всё равно придётся выполнять.Также эксперты не советуют покупать в кредит мопеды. Нередко владельцы разбивают их в ДТП раньше, чем заканчивают выплачивать взносы. Кроме того, нет веской необходимости покупать по повышенной стоимости с процентной накруткой бассейны и духи.