Эксперты назвали оригинальные особенности нового Volvo XC60





Эксперты портала Motortrend изучили новый автомобиль Volvo XC60, который был выпущен в этом году. Первое, на что обратили внимание специалисты, так это на гибридную трансмиссию, которая в общем выдает 400 лошадиных сил и способна разогнать автомобиль до сотни за 5,4 секунды. Также будут доступны комплектации с 2-литровым турбированным силовым агрегатом, мощностью 250 лошадиных сил, и четырехцилиндровым «атмосферником», мощностью 316 лошадиных сил.Отдельно эксперты выделили интерьер Volvo XC60. Управление функционалом автомобиля совершается при помощи сенсорного экрана диагональю 9 дюймов. Он расположен вертикально по центру панели приборов. Также специалисты отметили эргономичное расположение ручки зажигания, что делает старт машины более комфортным. На сиденьях под вентиляционным отверстием и справа от панели приборов имеются бирки с изображением шведского флага, что явно указывает на наследие этого автомобиля. Под задними сиденьями находятся отсеки для хранения различных бытовых вещей и приборов.Кроме этого Volvo XC60 имеет очень интересный дизайн с изогнутой крышей и без широких элементов кузова, что позволило увеличить обзор для водителя и пассажиров. На автомобиле установлен панорамный люк, фирменные фары Thor's Hammer и двухзонный климат-контроль.