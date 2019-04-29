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Эксперты назвали оригинальные особенности нового Volvo XC60

Эксперты, изучив в деталях новый автомобиль Volvo XC60 2019 года выпуска, рассказали об особенностях этой модели. Информация об экспертном решении опубликована на портале Motortrend.
Эксперты назвали оригинальные особенности нового Volvo XC60

Эксперты портала Motortrend изучили новый автомобиль Volvo XC60, который был выпущен в этом году. Первое, на что обратили внимание специалисты, так это на гибридную трансмиссию, которая в общем выдает 400 лошадиных сил и способна разогнать автомобиль до сотни за 5,4 секунды. Также будут доступны комплектации с 2-литровым турбированным силовым агрегатом, мощностью 250 лошадиных сил, и четырехцилиндровым «атмосферником», мощностью 316 лошадиных сил.

Отдельно эксперты выделили интерьер Volvo XC60. Управление функционалом автомобиля совершается при помощи сенсорного экрана диагональю 9 дюймов. Он расположен вертикально по центру панели приборов. Также специалисты отметили эргономичное расположение ручки зажигания, что делает старт машины более комфортным. На сиденьях под вентиляционным отверстием и справа от панели приборов имеются бирки с изображением шведского флага, что явно указывает на наследие этого автомобиля. Под задними сиденьями находятся отсеки для хранения различных бытовых вещей и приборов.

Кроме этого Volvo XC60 имеет очень интересный дизайн с изогнутой крышей и без широких элементов кузова, что позволило увеличить обзор для водителя и пассажиров. На автомобиле установлен панорамный люк, фирменные фары Thor's Hammer и двухзонный климат-контроль.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:10

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